JESTE LI ZNALI?

Javila se poznata odvjetnica i otkrila zašto se rastaju njeni klijenti. Evo u čemu je problem

08.11.2025.
u 08:00

Odvjetnica je istaknula kako problem nije u novcu, već u nečemu daleko dubljem...

Jackie Combs, odvjetnica specijalizirana za obiteljsko pravo, koja je vodila razvode poznatih osoba poput manekenke Emily Ratajkowski i njezinog bivšeg supruga Sebastiana Beara-McClarda, otkrila je ključni uzrok raspada mnogih veza. S više od osam godina iskustva u zastupanju iznimno bogatih klijenata, većinom milenijalaca i pripadnika generacije Z, Combs ističe da problem nije u novcu, već u nečemu daleko dubljem – nedostatku komunikacije. "Mislim da je to korijen mnogih problema", izjavila je Combs, čiji klijenti često imaju neto vrijednost veću od 25 milijuna dolara. Objašnjava kako nemogućnost otvorenog razgovora dovodi do nesporazuma koji s vremenom eskaliraju i uništavaju vezu.

Combs naglašava važnost osobnog odnosa s klijentima kako bi im mogla učinkovito pomoći. "Imam vrlo duboke odnose sa svojim klijentima", kaže ona. "Kao njihov pravni savjetnik, u biti sam u njihovoj spavaćoj sobi i na njihovom bankovnom računu." Upravo tu, kako napominje, često dolazi do problema u komunikaciji, koji se često manifestiraju kroz financijska pitanja. "Može izgledati kao da niste usklađeni u pogledu potrošačkih navika", pojašnjava. "Možda se čini da se ne slažete u vezi planiranja proračuna ili štednje." Kao primjer navodi situaciju u kojoj jedan partner svaki dan želi kupovati skupu kavu, dok drugi radije priprema kavu kod kuće. Konflikti mogu nastati i zbog drugih osnovnih vrijednosti, poput odgoja djece ili prioriteta u zajedničkom životu.

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu
1/19

Sličnog mišljenja je i Laura Wasser, poznata odvjetnica za razvode slavnih, koja je ranije za CNBC izjavila da je nedostatak komunikacije glavni razlog prekida. "Ako ne razvijate alate za komunikaciju kada je sve u redu, kada stvari krenu nizbrdo, obično nemate sposobnost ili sredstva da o tome razgovarate", rekla je Wasser. Ona savjetuje parovima da rano započnu razgovore o važnim životnim odlukama, poput izbora škole za djecu ili pitanja hoće li roditelji u starosti živjeti s njima.

Odvjetnica za obiteljsko pravo Padideh Jafari također potiče parove da iskreno razgovaraju prije braka i postave pitanja poput: "Koliki ti je kreditni rejting? Je li ti religija važna? Trebamo li razmisliti o predbračnom ugovoru?" Na kraju, sve se svodi na sposobnost komunikacije, zaključuje Combs. "Ako možete komunicirati, možete prebroditi i izdržati svaku oluju."

