"Jasno je zbog Koga izlazim na tu pozornicu"

Na duhovno-glazbenoj sceni fra Marin Karačić nezaobilazno je ime – franjevac, svećenik i glazbenik koji svojom jednostavnošću, iskrenošću i dubokom vjerom dotiče srca mnogih. Njegove pjesme ne ostavljaju ravnodušnim, jer u njima odzvanja snaga pouzdanja u Boga i ljepota predanog služenja. I ove će godine fra Marin stati pred tisuće okupljenih u zagrebačkoj Areni 17. i 18. svibnja na "Progledaj srcem", događaju koji iz godine u godinu okuplja više od 36 000 ljudi. U ovom razgovoru fra Marin otkriva kako izgleda nastupati pred prepunom Arenom, koliki je značaj "Progledaj srcem" za BiH i šire, ali i govori o pjesmi "Nikad neću bit’ ostavljen" i važnosti duhovne glazbe u današnjem svijetu.

Kakav je osjećaj pjevati pred prepunom Arenom?

Još uvijek jako stresan! (Smijeh.) Prošlo je već dosta godina pa se čovjek nekako i navikne, iako sada imam veću tremu nego na samim početcima. Valjda je i veća odgovornost i svjesnost poslanja. Ali tijekom godina se to sve lijepo posložilo i u meni i oko mene, tako da mi je jasno zbog Koga izlazim na tu pozornicu i što se od mene očekuje. Lijepo je biti medij kroz kojeg Gospodin dotiče druge i mijenja živote, a ja se trudim koliko je u mojoj moći da u svakoj i pjesmi i izvedbi bude u centru Gospodin zbog kojeg sve to i činimo.

Kakav odjek ima "Progledaj srcem" na BiH?

Progledaj srcem je događaj koji se također željno iščekuje i u BiH te mnoge župe organiziraju odlaske u Zagreb. Također i ja svake godine vodim autobus mladih kojima to bude uistinu jedna duhovna obnova. Vi znate da je u današnje vrijeme sve blizu, tako da su sva događanja u Hrvatskoj itekako popraćena i iz BiH.

Kakav je utjecaj duhovno-glazbenog spektakla "Progledaj srcem" na suvremenu kršćansku glazbu u RH i BiH?

Glazba je medij koji nema nikakav filter ni barijeru, nego direktno ide do srca. I zato smo odgovorni za ono što slušamo, jer to hrani naša srca i na neki način nas i odgaja. Mislim da se posljednjih godina itekako poboljšala kvaliteta i produkcija glazbe, što zbog većih mogućnosti, što zbog kvalitete glazbenika i drugih okolnosti koje su nam omogućene te su i koncerti i večeri slavljenja u porastu na našim područjima. Živimo u jednom blagoslovljenom vremenu što se tiče duhovne glazbe, jer nije mala stvar da duhovna glazba puni stadione i arene. Ljudi su žedni Boga, Božje riječi i zato je pjesma odličan način da ljude približi Bogu i sakramentalnom životu, da ne živimo samo od koncerta do koncerta, nego da čovjek svoju svakodnevicu živi od Božje riječi i Tijela Kristova.

Nedavno ste objavili pjesmu "Nikad neću bit' ostavljen", o čemu ona govori?

U posljednje vrijeme više pišem za druge nego za sebe, ali dogodi se da jednom godišnje i ja nešto objavim. Bit će sad, ako Bog da, i novih pjesama i suradnji kojima se baš radujem. Pjesma "Nikad neću bit ostavljen", kao što sam već spominjao, izraz je pouzdanja, Očeve blizine i sigurnosti u Božjim rukama. Pjesma je naslonjena na Poslanicu Rimljanima i ljepotu neodvojenosti od Božje ljubavi; ako je Bog za nas, tko će protiv nas?

Tako je potrebno sebi svakodnevno osvijestiti kako nas ništa ne može odvojiti od ljubavi Božje i kako je najveća ljepota biti na strani Pobjednika, biti na strani Onog koji je sigurnost i čvrsta stijena u ovom nesigurnom i nestalnom svijetu.