Jasmin Stavros o bolesti sina: 'Mlađi mi je bio bolestan od početka, nažalost sam cijeli život nosio križ'

Pjevač Jasmin Stavros ljeta provodi na Korčuli u svojoj vili s bazenom, prvi red do mora, a priznaje da su mu plivanje, šetnje i moljenje krunice najdraže aktivnosti koje prakticira sa suprugom.

Pjevač je nedavno imao manjih zdravstvenih problema pa se morao podvrgnuti operativnom zahvatu.

"Operirao sam neke lojne žlijezde, smetale su mi. Izvadili su mi šavove i sve je okej. Imam flastere da ne dođe do neke infekcije. Jedva čekam da dođem do Korčule, da tamo plivam, vozim bicikl, navečer šetat sa ženom, da idemo molit krunicu. Bez toga nema ništa. Mislim da ću se tek onda oporavit i biti u punoj snazi", izjavio je za IN magazin.

Jasminu vjera puno znači u životu.

"Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan teren ogromni. Kao da je to bila jedna Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kućicu od sedam tisuća kvadrata. Ta krunica je bila povezana s tom kućom koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora", otkrio je Jasmin.

A na pitanje je li sretan te što mu nedostaje, odgovara:

"Fali mi jedno dva ili tri milijuna eura, ha-ha! Ne, ne, ja sam zadovoljan jer smo živi i zdravi. Nažalost sam cijeli život nosio križ, sin mlađi mi je bio bolestan od početka. Ali Bogu hvala on je živ, žena je živa i zdrava, stariji sin isto. Svi smo na okupu, veselimo se kad se nađemo, družimo. Uz malo para svi smo sretni i zadovoljni", zaključio je Jasmin.

