James Bond drugi put postao otac!

Rachel Weisz i Daniel Craig su novi roditelji!

Par je dobio prvo dijete zajedno, navodno djevojčicu, no njihovi glasnogovornici to još nisu potvrdili.

Glumica, 48-godišnjakinja otkrila je da je trudna u intervjuu za New York Times dok je promovirala film. -Uskoro će se vidjeti trbuščić, -rekla je i dodala – Daniel i ja smo tako sretni.



Weisz je nastavila, - Imat ćemo malog čovjeka, jedva čekamo da upoznamo nju ili njega, sve je još velika misterija.

Ona i Daniel koji sad ima 50 godina oženili su se u 2011., samo šest mjeseci nakon što su se počeli viđati. Oboje imaju djecu iz drugih veza: Weisz ima 12-godišnjeg sina Henryja s redateljem Darrenom Aronofskyjem, dok zvijezda filmova o Jamesu Bondu ima odraslu kćer Ellu, koja se rodila 1992. Rachel, koja je bila trudna u trenutku intervjua za Times, otkrila je i neke detalje o njihovoj vezi: -Jako sam sretno udana, jako, jako sretno. Čak se osvrnula i na njihovo rijetko komentiranje privatnog života u medijima, -Ma mi baš ne znamo govoriti o našim privatnim životima.

O trudnoći je u intervjuu za 'Dobro jutro Amerika' rekla kako je prvih par mjeseci bilo malo napeto, ali da je sve dobro.

Neimenovani izvor iz filmske industrije za časopis People je rekao kako par uopće nije razmišljao o tome da ne bi imali dijete zajedno. Prema izvoru, nije uopće čudno da žele dijete zajedno. Oboje su pametni, sigurni u svoju vezu i imaju dovoljno novaca, a to je normalna progresija veze bez obzira na to što već imaju djecu iz prijašnjih. Ista osoba dodaje da iznimno poštuju jedno drugo i dovoljno dugo su u braku da bi znali što je pravi izbor za njih.

Par je poznat po tome da svoju vezu čuva od očiju javnosti.

-On je jednostavno prepopularan,- Weisz je rekla za časopis More kao odgovor na pitanje zašto drže vezu pod tolikim velom tajne. - Bila bi to izdaja. Moraš zaštititi svoj brak, dodala je, te nastavila kako je u mladosti normalno sve govoriti prijateljicama, no prema njenom mišljenju jedna od najboljih stvari koju trebaš za sebe učiniti kada odrasteš je da neke stvari zadržiš samo za sebe.