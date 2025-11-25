VIDEO Laura iz 'Gospodina Savršenog' zavela frontmena našeg popularnog benda i odigrala otrovnicu

Ljubavnici, koji svaku svoju pjesmu pretvaraju u hit i završavaju na najvišim mjestima radijskih i drugih trending lista, snimili su „Otrovnicu“, novi singl i spot u kojem glavnu ulogu bendu otima, samo za ovu prigodu, „otrovnica“ Laura Prgomet, zvijezda TV showa „Gospodin Savršeni“.

Prelijepa Laura svojom pojavom i šarmom savršeno se uklopila u priču fatalne žene koju je ispričao autorski dvojac, Mario Regelja i Antonija Šola. Laura u spotu svojom pojavom i ponašanjem zavodi muškarce i osvaja im srca, a onda ih ostavlja na cjedilu i pokazuje kako je to biti ljubavna otrovnica. U ovoj pjesmi pronaći će se mnogi muškarci, ali i žene, jer se u ovoj priči lako mogu zamijeniti uloge – rijetki su oni koji nisu osjetili ljubavni otrov fatalne žene ili muškarca.

Videospot je sniman u Zagrebu pod redateljskom palicom Luke Grgasa, a na pjesmi je osim spomenutog dvojca radio i Luka Kovačić koji je zadužen za moderan aranžman koji i ovu pjesmu Ljubavnika čini neodoljivom za publiku. Nema dileme, Ljubavnici su postali kraljevi top lista, a „Otrovnica“ će samo potvrditi taj status. Zarazna i energična pjesma spremna je i za njihove brojne nastupe po klubovima i otvorenim prostorima, a čini nam se da ovog adventa imamo novi hit – umjesto pistacija, stiže nam čokolada s malom dozom ljubavnog otrova.