Jahta od 400 tisuća eura, kuća na Mallorci i nekretnina u Alpama! Ana Ivanović se razvela, a s bivšim ovo treba podijeliti

Esther Sedlaczek (39), njemačka sportska novinarka, našla se u žiži skandala nakon napisa njemačkih medija o njezinoj navodnoj umiješanosti u bračne probleme Ane Ivanović (37) i Bastiana Schweinsteigera (40). No ipak za sve je zaslužna Bugarka Silva Kapitanova. Nagađanja o bliskosti i flertu potaknula su sumnje da je ona razlog krize u braku slavnog para. Za njemački Bild došla i potvrda od Anina odvjetnika kako su nakon devet godina priveli svoj brak kraju. Odvjetnik je također objasnio kako neće biti daljnjih izjava na tu temu i zamolio medije da poštuju privatnost para i njihove djece.

Ako se prisjetimo, Ana i Bastian vjenčali su se u Veneciji 2016. godine, a upoznali se dvije godine ranije dok je bivši njemački reprezentativac još uvijek igrao za Bayern. Prema pisanju njemačkih medija, dvojac je godinama investirao u luksuzne nekretnine pa tako navodno posjeduju i planinsku kuću u Alpama, vilu na Mallorci i jahtu. Planinska kuća je navodno smještena u Westendorfu. Ivanović je vilu na Mallorci kupila navodno prije nego je stupila u brak, a zajedno su je renovirali. Smještena je u naselju Son Vida, inače jednom od najljepših dijelova Mallorce. Nekretnina se prostire na čak 950 metara kvadratnih, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene. Za renovaciju su uložili otprilike oko dva milijuna eura, dok je vilu navodno platila četiri i pol milijuna eura.

Bivši bračni par navodno posjeduje i luksuznu jahtu, a koja ima dvije spavaće kabine, kupatilo, kuhinju, a cijena joj iznosi otprilike oko 400 tisuća eura, pišu njemački mediji. Inače, Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger imaju troje djece, a ona je o odgoju svojevremeno pričala ovako: - Posebno mi je blizak srcu rad s djecom. Emotivno i mentalno razvijanje je jako važno u današnje vrijeme. Pogotovo što se suočavamo s razvojem tehnologije, mi se nismo rodili s tim, ali kroz život smo morali i to naučiti. To je dosta mijenjalo pogled na svijet i pogled na nas kao sportaše i svjetski poznate osobe. Sada imam te izazove kroz koje prolazim sa svojom djecom - kazala je Ana te dodala da njena djeca ne gledaju televizor, nemaju "iPod" zato što smatra da to prouzročuje teško nezadovoljstvo. - Koliko puta ste ušli na Instagram i gledali fotografije te rekli sami sebi: "Sad se super osjećam?" Ja mislim nikada. Kod moje djece sam stroga, oni nemaju nikakve uređaje, zato što smatram da to može dovesti do negativnog utjecaja i depresije - rekla je nedavno, prenosi Blic.

Podsjetimo, nakon završetka braka sa srpskom tenisačicom Anom Ivanović, Bastian je otvorio novo poglavlje svoje osobne priče uz atraktivnu Silvu Kapitanovu iz Bugarske. Silva Kapitanova široj javnosti postala je poznata odnedavno, kada su se u medijima pojavile fotografije na kojima s Bastianom razmjenjuje nježnosti na plaži u Grčkoj i Mallorci. Kapitanova je posvećena zdravom načinu života, fitness entuzijastica je i majka troje djece iz prethodnog braka.

Njezina djeca navodno pohađaju istu privatnu školu na Mallorci kao djeca Bastiana i Ane, što je i otvorilo vrata njihovom upoznavanju. Kako prenose svjedoci, par često uživa u obiteljskim trenucima upravo s djecom, ne skrivajući svoju povezanost ni pred objektivima znatiželjnih fotografa.