Jacques Houdek otkrio je što mu je hobi: Supruga se obično uhvati za glavu

Kada ne prenosi svoje glazbeno znanje mlađim naraštajima i kada nema nastupe, pjevač Jacques Houdek posveti se svom omiljenom hobiju - obnovi starih predmeta. Novi život je podario brojnim predmetima koji krase njegov studio i kuću, a kako kaže voli od staroga napraviti novo i uglavnom znanje o tome kako starim predmetima podariti novo ruho uči na internetu, a predmete pronalazi na sajmovima i putem interneta.

- Brigita se obično uhvati za glavu jer, ja to ne najavim, nego dosta hirovito uzimam, onda pita što sam opet donio doma. Cjenkanje je dio folklora. Ako nećeš bar pitati onu rečenicu a koja je najniža cijena? Ili a kaj bi moglo 100 kuna dole? Ja to obično napravim preko telefona jer kad dođem uživo se nitko neće sa mnom cjenkati. Ovaj luster je konkretno kupljen u jednoj garaži. Dobio je malo sjaja, dobio je kompletno novu struju, to nisam ja radio, to sam dao profesionalcima, i još ću dodati malo ukrasa da bude malo raskošniji. On može biti malo raskošniji - ispričao je u IN Magazinu Nove TV. Pokazao je i set namještaja koji je star 50-ak godina i kojeg je najduže obnavljao i na njega je najponosniji.

- Kompletno nova priča i onda sam iz iste serije našao u drugom dijelu Hrvatske ovaj mali dresser za šminkanje sa ovom stolicom. I noćne ormariće. A onda sam na trećoj adresi u Hrvatskoj našao iz iste te serije 50 godina stari krevet i komodu. Tako da će to biti cijela reunited priča - zadovoljno je kazao.

