Jacques Houdek javio se s radnog mjesta, evo gdje ga možemo vidjeti

Glazbenik Jacques Houdek ovih dana nalazi se na drugom kontinentu gdje nastupa. Točnije radi se o turneji Kinom odakle se i javio. Jacques je u gradu Shijiazhuangu koji broji oko 11 milijuna stanovnika. - Moje radno mjesto za večeras. Pozdravi i puse iz daleke Kine - napisao je Houdek u opisu fotografije ispred zgrade Hebei Arts Centra. Nakon toga je objavio snimku na kojoj mu mnoštvo stanovnika Kine maše dok im se on zahvaljuje. - Hvala vam puno za večeras. Bilo je predivno, uživali smo - napisao je Jacques.

Inače, Jacquesova kineska turneja započela je 31. ožujka te traje do 7. travnja. Na njegovom rasporedu je bilo šest kineskih gradova: Liuzhou, Yingkou, Xiamen, Shijiazhuang i Peking. - Već tjednima marljivo pripremamo sjajan glazbeni program za našu turneju Kinom. Šest velikih kineskih gradova, s više od 50 milijuna stanovnika, ugostit će nas u svojim vrhunskim koncertnim dvoranama - najavio je krajem ožujka.

Podsjetimo, glazbenik ej izrazito aktivna na društvenim mrežama te često dijeli detalje iz svog života i komentira događanja ua društvu. Nedavno se tako pohvalio preuređenjem prizemlja svoje kuće.

"Preuređenje i proljetna generalka prizemlja – gotovi! Prezadovoljni smo, zahvalni i spremni za Uskrs. Većinu toga radili smo sami, jer uživamo u DIY-u (a pomogla je i uvijek spremna, najbolja punica Ingrid). No ipak, red je da zahvalimo ekipi koja nam je pomagala; Štef i Draž – ništ’ bez vas! Hvala! Marinko, Miro i Natalija iz Škalac instalacije – hvala vam od srca na sjajno odrađenom poslu i podršci. Budući da imamo četiri ljubimca, odlučili smo se za keramiku kao podnu oblogu cijelog prizemlja (ona se samo tu i tamo malo pretvara da je parket), a time smo ipak zadržali neku toplinu u prostoru. Blagovaonski stol i stolice su antikni, stari više od 120 godina, izrađeni u Beču. Hvala Gabi, koja ih je temeljito restaurirala, pa sam ih ja “finiširao”, no ne bih to mogao bez nje!" napisao je Houdek na početku svoje objave. Poznato je i kako glazbenik često sam obnavlja stariji namještaj te je kreativan u tom pogledu, a sada je otkrio i koje je to starije komade namještaja iskoristio prilikom uređenja prizemlja.

"Jednako tako, dio ovog istog antiknog kompleta koji smo restaurirali je i naša komoda – vitrina, na kojoj zahvaljujemo našoj dragoj Tihani, koja nam je poklonila ovaj nevjerojatno lijepi namještaj, koji je nekada pripadao njenoj baki. Stolić za kavu obnovio sam sam, a pripadao je baki i didi… Pamtim ga još iz djetinjstva, bio nam je neizostavan “rekvizit” u igri, dok sam u Slavoniji kod njih provodio najljepša ljeta… Za cijelo preuređenje korištene su Annie Sloan boje, voskovi, kistovi i sav ostali pribor, pa od sveg srca zahvaljujem fenomenalnoj Nikolini i njenom doista jedinstvenom dućanu Decolores. I zidovi, i namještaj – sve je bojano bojama Annie Sloan (kids i pets friendly, ne sadrže nikakve štetne spojeve i savršen su izbor za svaki dom). Svaki ozbiljniji DIY-er zna o čemu govorim, a svi koji niste isprobali, javite se u Decolores!" napisao je Houdek i na kraju objave zahvalio svima koji su mu pomogli u ovom procesu.

