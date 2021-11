Jacques Houdek ima dobronamjerni savjet za 'stručne' članove žirija u talent showovima

Pjevač Jacques Houdek koji je bio član žirija u showu "The Voice Hrvatska" odlučio je udijeliti savjet članovima žirija talent showova.

“MALA ŠKOLA PJEVANJA” Jedan dobronamjeran savjet “stručnim” članovima žirija u talent showovima - kada dijete pjeva i zvuči kao odrasla osoba, onda je to prvi znak za uzbunu. Dijete mora, dok pjeva, zamislite, kao i dok govori, zvučati kao - DIJETE! Sve ostalo je jednostavno - KRIVO. Hvala. - napisao je u svojoj objavi na Facebooku pjevač koji nas je 2017. godine s pjesmom "My friend" predstavljao na Eurosongu. Ispod ove objave javili su mu se pratitelji među kojima je bilo i glazbenih stručnjaka te roditelja čija su djeca sudjelovala u ovakvim showovima te su između ostalog napisali:

- Moje dijete je nastupalo u zvjezdicama, dobila je "četiri stolice", jer je mušku pjesmu odabrala, a ona je djevojčica. Umjesto da se ocjenjuje tonalitet i kvaliteta izvedbe, ona je imala zamjerku od Vane, što je pjesma "muška". Totalno neprofesionalan pristup djeci, ona je tada imala 13 godina, i nije jako dugo vremena pjevala nakon Vaninog komentara. Mislim da se općenito pretjeruje i previše traži od djece, što kod njih može izazvati gubitak volje za nečim što vole. Lp. To je istina sto si rekao.Al tko mari za to bitno da šou ili talent ide dalje. Kao profesor pjevanja stalno to govorim! Bravo.

