Jacques Houdek i menadžer doživjeli prometnu nesreću, policija im se nije javljala

Jacques Houdek i njegov menadžer Mihovil Bek danas su u centru Zagreba imali prometnu nesreću nakon koje je vozač koji ih je udario pobjegao. Ono što se zatim dogodilo bilo je još neugodnije iznenađenje. Naime, kako je Bek napisao na Facebooku, sat i po vremena zvao je policiju i nije im se nitko javio.

- Eto, to je naša prometna policija! Već sat i pol’ čekam da dođu na izvid nesreće, u centru Zagreba, jer je budala, koja me tresnula, pobjegla s mjesta nesreće! NAJSTRAŠNIJE što se 4 PUTA (!!!) u ovih sat i pol’ NITKO ne javi na 192!!! A sada sam dobio informaciju od policijskog službenika (koji je pritom potpuno nonšalantan) da ću vjerojatno čekati noćnu smjenu jer nema dovoljno patrola... Eto, novinari, PIŠITE O OVOME i koga mi plaćamo!!! To je ‘organizacija’ posla i pomoć u nesreći?!? Sa mnom je u autu i Jacques, a ozlijeđenih srećom nema!!! - napisao je Beck na Facebooku i priložio ispis poziva sa svog mobitela na kojem se vidi koliko je puta zvao policiju.

- Policija nije došla, sada je već tri sata od nesreće. Čovjek je samo skrenuo iz desne trake meni u lijevu, udario i otišao dalje. S obzirom da je otišao, nismo mogli riješiti sami, već moram čekati policiju radi izvida štete. Najgore od svega je što mi se četiri puta nitko nije javio na 192, čekao sam da odzvoni do kraja - kazao nam je Bek.

