Izvrsni Tom Hanks, osim u avionu, dobro se snalazi i na ratnom brodu

Tom Hanks neprijeporno je veliki glumac i tu doista ne bismo davali prostor bilo kakvim raspravama. Kad je riječ o opusu koji je ostvario u najrazličitijim žanrovima, ovako, bez traženja na IMDB-u, čini nam se da ga nije bilo jedino u hororima. Teško je taj opus mjerljiv s nekim drugim glumcem, pogotovo ako se pogleda gledanost njegovih lmova i broj nagrada koje su osvojili ti lmovi ili on sam. Praktički u svakoj situaciji u kojoj se nalazi može postići transformaciju a da se ne čini da u bilo kojem trenutku preglumljuje ili odrađuje posao. Malo je današnjih zvijezda generacija mlađih od njegove koje to znaju i mogu, jako malo.

Dobar ratni film

U “Greyhoundu” se križaju neke od ikoničnih situacija u kojima smo ga do sada gledali. U “Spašavanju vojnika Ryana” prekaljeni je vojnik koji se nevoljko nalazi u ulozi koju nikada nije tražio, učitelja u kojem su prepoznate osobine liderstva u najtežim okolnostima, onim ratnima. A onda je tu kritična situacija za kormilom aviona ili broda s podjednako velikom odgovornošću za ljude kao što je to bilo u “Sullyju” ili “Kapetanu Philipsu”. U “Greyhoundu” je Hanks kapetan Krause koji zapovijeda razaračem USS Keeling, čiji je pozivni znak, dakle, Greyhound, a Keeling je na čelu konvoja od 37 brodova usmjerenih iz Amerike prema Velikoj Britaniji. Jasno je o čemu je riječ, atlantsko je pomorsko bojište nešto manje razvikano nego ono pacičko, no nije bilo i manje bitno ni krvavo. U operaciji opskrbljivanja i naoružavanja Velike Britanije konvojima iz Amerike nestalo je više od 72.000 pomoraca, no da nije bilo tog pothvata, teško je vjerovati da bi rat završio tako kako je završio ni da bi saveznici doista bili pobjednička strana. Zbog surovosti i golemih žrtava koje je američka strana podnijela na Paciku, to je bojište znatno češće prikazivano u lmovima i TV serijama, isto vrijedi i za Normandiju. I sada se Tom Hanks namjerio ispraviti tu nepravdu, ponajprije prema onima koji su nestali u hladnim vodama Atlantskog oceana nakon što su trupovi njihovih teretnih brodova bili pogođeni torpedima njemačkih podmornica jer ih njihova pratnja nije uspjela obraniti. Hanks je scenarist ovog lma, dojam je da je riječ o jednom od njegovih osobnih projekata, no kao i brojni drugi lmovi od kojih se dosta očekivalo ovog ljeta, nije doživio svoju premijeru u kinima. Sony je, naime, prava za njegovo prikazivanje prodao jednoj digitalnoj platformi, Apple TV-u, a oni su tu priliku odmah zgrabili. I to je šteta, jer “Greyhound” je doista dobar ratni lm u kojem se ne gubi praktički ni trenutka pa tako nema suvišnog patetiziranja ili dvojbi, iako je redatelj Aaron Schneider uspio vještim “ubodima” na adekvatan način prikazati dvojbe kapetana Krauzea.

Atraktivne scene bitaka

On ne likuje nad pobijenim njemačkim podmorničarima i ne razmišlja previše o smislu ratovanja, on svoj zadatak ne gleda kao priliku za napredovanje u vojnoj hijerarhiji, nego kao humanitarnu misiju kojoj je zadatak sačuvati što više brodova jer s njima nestaju i ljudski životi. A okolnosti u kojima to mora učiniti najteže su jer ga kadrovi lma prate u onom prostoru koji ostaje iza dosega američke avijacije pa je brodovlje na putu prema Velikoj Britaniji stavljeno na milost i nemilost njemačkih podmornica, odnosno vještini operatera na sonarima prateća tri broda, među kojima je čelni Greyhound. Izuzetno atraktivne scene bitaka, obračuna s podmornicama, morale bi se prije svega pogledati na velikom platnu s dobrim ozvučenjem. No ako se odlučite pogledati lm kod kuće na dobrom televizoru, nećete izgubiti, a lm se može pogledati i više puta