Izgubila je više od 60 kg, a danas je uzor mnogima: 'U Brazilu sam shvatila da vrijedim unatoč svojoj kilaži'

Tri godine nakon što je pred milijunima gledatelja objavila rat suvišnim kilogramima u RTL-ovom showu 'Život na vagi' Nina Martina Korbar (28) nastavila je slijediti svoje snove. Puna samopouzdanja i s osmjehom na licu kročila je na pozornicu Supertalenta i svojom izvedbom pjesme 'You don't own me' oduševila žiri, publiku, ali i gledatelje Nove TV.

- Ne mogu reći da se nisam nadala takvom ishodu i da ga nisam priželjkivala, ali uvijek postoji ona doza pozitivne treme i odgovornosti koji me drže dovoljno poniznom da me takvi komentari jako razvesele i daju mi dodatnu motivaciju. Svi komentari su bili stvarno odlični, svi su bili oduševljeni tako da sam ih u tom trenutku jednako doživjela - govori nam Nina dan nakon nastupa koja je svojim glazbenim talentom mnoge iznenadila.

- Kao djevojčica sam maštala o glazbenoj karijeri i oduvijek sam se zamišljala na velikim pozornicama. Od malena odrastam u obitelji s puno glazbeno talentiranih ljudi – prabaka, deda, tata, sestra i svi smo glazbeno educirani tako da se kod nas doma oduvijek svira i pjeva. Možda je najemotivnija oko mog glazbenog talenta bila moja prabaka koja je predivno pjevala i koja me uvijek poticala na glazbu. Ona bi sigurno jako željela da iskoristim svoj glazbeni talent - ističe Nina iza koje je i glazbeno obrazovanje. Završila je osnovnu glazbenu školu za glasovir, išla u srednju glazbenu školu za teoriju glazbe i solo pjevanje, a naknadno je prije 10 godina pohađala i školu pjevanja 'Husar&Tomčić'. Najveća inspiracija u pjevanju joj je Whitney Houston.

Foto: Nova TV - Ona je bila i zauvijek će ostati posebna i jedna jedina. Moram priznati da sam pjevanje najviše vježbala usavršavala kroz YouTube pjevajući uz Whitney, Celine Dion, Barbaru Streisand…nakon školskih obaveza sam jedva čekala upaliti YouTube i satima pjevati - otkriva mlada Zagrepčanka svoje pratitelje osim glasom gotovo svakodnevno nadahnjuje i svojom životnom transformacijom. U najdebljoj fazi imala je čak 150 kilograma, a zbog svojih kilograma često je bila meta pogrdnih komentara koje su joj upućivali vršnjaci. - Nekad vas samo pogled pogodi više od riječi. Zaboli vas to što vas ljudi svrstaju u određenu kutiju i ništa drugo nije bitno, žale vas i izbjegavaju. Vidjela da me ljudi sažalijevaju, a to nisam mogla podnijeti. Bila sam zarobljenik vlastite glave jer su me morila pitanja poput onih hoću li stati u stolicu ako odem u nepoznati kafić i slično.To je stvarno borba koja vodi u depresiju i tu sam smršavila veći broj kilograma. Nakon toga počela sam shvaćati neke stvari i doživjela neke udarce koji su me potaknuli da se prijavim u 'Život na vagi'. U showu sam zacementirala temelje za dobre životne navike i od tad ih njegujem i živim - govori Nina Martina koja danas izgleda bolje nego ikada, a svjesna je i da je upravo izgled važan za uspjeh na showbiz sceni.

Foto: Instagram/riley.loudermilk - Izgled nam on daje određenu dozu samopouzdanja, ali mislim da nije presudan za osobu koja ima ono nešto i vjeruje u sebe. To vrijedi i za sve drugo. Kad vjeruješ u sebe i drugačiji si onda možeš uspjeti. Prije 20, 30 godina su ljudi bili zatvoreniji, ali danas su pun širih pogleda i vidika i lakši je pristup publici - smatra Nina iza koje je i nevjerojatno životno iskustvo u Južnoj Americi. Naime, prije sedam godina uputila se u Brazil gdje je skoro dva mjeseca volontirala provodeći dane sa siromašnom i nezbrinutom djecom. To iskustvo ju je promijenilo jer je shvatila koliko vrijedi, bez obzira na višak kilograma.

- Doslovno sam preko noći odlučila otići u Brazil. Tamo sam spoznala da vrijedim, da mogu i da je samo nebo granica kad osoba vjeruje u sebe i okruži se dobrim ljudima i stavi se u pravu okolinu. Također sam i više počela cijeniti stvari, prilike i ljude u svom životu - napominje Nina i dodaje da joj je to bio predivan period tijekom kojeg je upoznala divne ljude s kojima je i danas u kontaktu te uživo vidjela sve ljepote te zemlje.

- Brazil će uvijek biti posebna zemlja u mom srcu. Imala sam kontakt sam puno djece koja su bila jako draga, željna naučiti nešto novo, željna živjeti punim plućima, danas su oni svih već veliki, s nekima sam povezana putem društvenih mreža i vidjeti kako dosta njih odrasta u kvalitetne osobe i idu za svojim snovima, to je poseban osjećaj. Boravak u Brazilu me definitivno promijenio. Probudio je u meni ono nešto što sam znala da u meni postoji, ali je tamo dobilo smisao i zaživjelo. Jako volim Južnu Ameriku i Brazil mi je u tom trenutku najviše privukao pažnju, a dodatno sam i htjela vidjeti Isusov kip u Rio de Janeiru, pa je odabir bio lagan - kaže Nina koja bi svakako voljela ponoviti svoje iskustvo.

Foto: Privatna arhiva - Dala bih iskreni savjet mladim ljudima koji mogu putem neke organizacije otići i volontirati u drugu zemlju, da to svakako iskoriste. Promijenit će im se život na bolje - ističe Nina koja svojim primjerom svakodnevno putem društvenih mreža motivira ljude da se posvete sebi i fokusiraju na promjenu koja im može spasiti život.

- Nisam u životu razmišljala da ću biti drugima uzor i primjer na ovakav način, ali sam sretna da jesam. Mislim da svaka osoba koja napravi nešto dobro u svom životu može biti pozitivan primjer i uzor i to je jedna od dobrih stvari koje nude društvene mreže. Možeš podijeliti svoj uspjeh s drugima te motivirati i inspirirati druge i onda se ta pozitivna energija vrti u krug jer kad te nepoznata osoba pohvali i uputi ti lijepu riječ to je stvarno lijep osjećaj, a još je ljepši kad vidiš da zajedno sa tim istim ljudima ideš naprijed i mijenjaš svoj život na bolje, konstantno napreduješ - kaže Nina koja od početka svoje borbe uspjela je skinuti više od 60 kilograma zahvaljujući marljivom i predanom radu na sebi. Trenutno vježba 4-5 puta tjedno u teretani koju je prije godinu dana otvorila s Marijem Mandićem s kojim se zbližila upravo u RTL-ovom showu.

Foto: Instagram screenshot

- Jako smo zadovoljni poslovanjem koje smo ostvarili u prvih godinu dana. Ljudi prepoznaju naš drugačiji pristup vježbanju, trud i kvalitetu. Uistinu se trudimo posvetiti svakom klijentu i učiniti vježbanje i mršavljenje zabavnim i efikasnim - kaže Nina Martina koja nam je otkrila i kako danas izgleda njezina prehrana. Prije je uživala u tjestenini i pecivima, a posljednjih godina u svoju je prehranu uvrstila 80% novih namirnica koje su nutritivne, zdrave i odlične za zdravlje i energiju. - Jedem drugačije i bolje nego prije. Nekad mi se jede slatko, a nekad neke slano, pa ovisi o raspoloženju i prigodi. Ne mogu reći da sam došla do one razine discipline do koje želim doći i za koju se trudim, ali radim na tome i idem ka tom cilju - iskrena je Nina. Planovima za budućnost ne zanosi se previše. - Živim danas, živim sad - kaže Nina koja ipak otkriva kako trenutno priprema nešto novo vezano uz zdravu i ujednačenu prehranu. - Predajem sve u Božje ruke, On me vodi, ja se trudim, a bit će kako On želi. Volim vježbati, volim živjeti zdravo, volim glazbu, volim raditi i stvarati i vjerujem da ću se ostvariti upravo u onom u čemu trebam - uvjerena je 28-godišnjakinja koja o svemu rado govori, ali svoj privatan život nastoji čuvati za sebe.

Svojedobno se pisalo da je njezino srce zarobio upravo Mario Mandić s kojim je veže poslovna suradnja, no ona o ljubavi za sada mudro šuti. - Društvena sam, komunikativna i otvorena osoba, ali ne volim svoj privatni život izlagati javnosti. Moj ljubavni status je također moja osobna stvar, ali kad dođe pravo vrijeme i prava osoba, znat ćete - kaže za kraj Nina Martina Korbar.

VIDEO Squid Games postaje najgledanija Netflixova serija