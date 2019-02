Iza sretnog lica krije se tužna prošlost: Glumac o odrastanju bez oca i odlasku iz Hrvatske

Serija “Na granici” vratila se na male ekrane, a s njom i simpatični vatrogasac Dado kojeg u seriji tumači mladi glumac Mirko Ilibašić. Njegov pozitivan duh, zarazan osmijeh, ali i glumački talent bili su sasvim dovoljni da Mirko u kratkom roku osvoji simpatije gledatelja. – Puno me ljudi prepoznaje na ulici, a najviše u autobusu. Najčešće mi se obraćaju pitanjem jesam li ja Dado iz serije “Na granici”, gdje snimamo, koliko još snimamo i kakvi su glumci iz serije privatno i uza sve to me bodre i hvale da nastavim tako dobro glumiti – govori nam Mirko.

S likom koji glumi vežu ga neke sličnosti, ali i razlike. – Zajedničko nam je to što je Mirko u djetinjstvu znao praviti nerede u selu u kojem je odrastao kao što su zvonjenje po kućama, krađa trešanja i poneko provociranje starijih, a različiti smo po tome što je Dado naivno glup, neodgovoran i nespretan, a Mirko je upravo suprotno – kaže.

Tek mu je 26 godina, a iza sebe ima već ima brojne uspjehe. Član je organizacije Tuzla Film Festivala, snimio je nekoliko filmova, radio na nekoliko predstava, no njegov život obilježili su i tužni dani. Odrastao je u selu Tenja pokraj Osijeka, a svoje dječačke dane voli pamtiti samo po dobrom unatoč tada ružnoj svakodnevici.

– Odrastao sam bez oca zato što je baka (majka moga oca) otjerala moju majku isti dan kada je moj otac morao otići na ratište, a on, pošto je bio slab čovjek, nije imao hrabrosti ići protiv svoje majke i potražiti svoga sina, tako da sam odrastao bez oca živeći s majkom i očuhom s kojim se baš i nisam dobro slagao – sjetno govori Mirko koji je utjehu od svega pronalazio u nogometu i druženju s vršnjacima.

Situacija s ocem, priznaje, ostavila je traga na njemu. Glumac ističe da nikada neće prežaliti što nije imao očevu podršku u ključnim trenucima odrastanja. Nisu razgovarali o djevojkama, nogometu i ostalim temama koje vežu očeve i sinove, no ipak iz svega negativnog što mu se događalo uspio je izvući i pozitivnu stranu. – Zbog cijele situacije s ocem odrastao sam puno prije nego moji vršnjaci. Uz majku sam naučio raditi sve kućanske poslove i kuhati što mojoj zaručnici i meni olakšava zajednički život jer ne dijelimo poslove na muške i ženske – ističe Ilibašić.

Ocu zamjera to što nikada nije skupio hrabrosti da ga prvi pronađe, no ova priča, za razliku od početka, ipak nema tužan kraj.

– Danas sam sa svojim ocem u jako dobrim odnosima, podrška mi je kad je u pitanju gluma, vjenčanje i mislim da smo na pravom putu i da stignemo nadoknaditi izgubljeno vrijeme iz prošlosti – otkriva Mirko.

Odrastanje bez oca nije jedino što je obilježilo njegov život. Zbog studija glume morao je napustiti rodni grad i preseliti se u Tuzlu. – Nakon što sam, nakon što sam slomio nogu i nisam položio ispit iz lutkarstva, izgubio pravo studiranja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje sam upisao glumu iz prve, morao sam pronaći drugo mjesto gdje bih završio ono čime se želim baviti. Svoju sreću po preporuci kolege Armina Omerovića našao sam u Tuzli gdje sam glumu diplomirao s desetkom – ponosno ističe glumac.

Svoje znanje odlučio je produbiti i na sve poznatijem filmskom festivalu u Tuzli koji iz godine u godinu posjećuju i brojna poznata glumačka imena među kojima su Sergej Trifunović, Lazar Ristovski, Zlatan Zuhrić, Nikola Kojo, Enis Bešlagić, Goran Cvijanović, Tarik Filipović i Srđan Dragojević. Priliku da ih upozna imao je i Mirko koji je već nekoliko godina zadužen za goste festivala koji su uglavnom poznati glumci, redatelji i producenti s ovih prostora. – Na festivalu mi ništa nije zahtjevno raditi, kao što nije nikome od nas kad nešto radimo iz ljubavi. Za mene je svake godine veliki izazov da festival prođe dobro i da bude svake godine sve bolji i bolji, što i jest – napominje Mirko.

Na setu serije “Na granici” najviše se zbližio s Petrom Puškarićem s kojim je postao i jako dobar prijatelj. – Na setu se družim i sa starom gardom glume Milanom Štrljićem i Žarkom Radićem od kojih svaki dan naučim nešto novo jer su uvijek spremni pomoći i dati savjet. Tu su još Momčilo Otašević, Filip Juričić i Asim Ugljen koji su mi uvijek podrška i potvrda da svoj posao radim jako dobro – otkriva Mirko.

No, unatoč pohvalama, talentu i volji, glumačkih angažmana i nema previše. Izboriti se za posao u glumačkom svijetu mladim nadama postaje sve teže. Zbog čega? – Mislim da se u današnje vrijeme teže nametnuti zato što na našim prostorima ima puno više akademija te samim time i mladih glumaca, a posla nema baš za sve. Prije je mladim glumcima bilo lakše što potvrđuje i činjenica da su glumci srednjih godina većinom zaposleni – odgovara Mirko koji bez obzira na sve ne gubi optimizam.

Trudi se, radi i bori, a u svemu mu podršku već dvije godine daje i zaručnica Mateja Lončarević koja, kaže nam Mirko, nije nimalo ljubomorna na obožavateljice koje ga trenutačno oblijeću sa svih strana. – Dobro se ona nosi s time jer je puna razumijevanja i zna da je to dio mog posla. Nemamo problema s ljubomorom jer smo iskreni jedno prema drugome – kaže Ilibašić. Mirko će već ove godine uploviti u bračnu luku sa svojom odabranicom, a nakon vjenčanja mašta i o novim glumačkim angažmanima.

