Ivana Paradžiković pohvalila se novom frizurom, nižu se komplimenti: 'Tri centimetra kraće, pet godina manje'

Urednica i voditeljica Ivana Paradžiković (41) pohvalila se novim imidžem. Ivana je godinama prepoznatljiva po svojoj bob frizuri, a sada se odlučila za malu promjenu.

-Tri centimetra kraće, pet godina manje- napisala je Ivana uz fotografiju, a ubrzo su se javili pratitelji koji su joj uputili brojne komplimente.

''Odmah režem 9 centimetara'', ''Predivna'', ''Neobjašnjivo obožavam Ivanu Paradžiković'', ''To je to'', ''Predivna frizura'', ''Najljepša'', ''Prirodna ljepotica'', ''Ljepoto'', ''Preslatka'', ''Divna'', samo je dio komentara.

Ivana je otkrila kako je, kada je radila na Novoj TV, nosila monokromatske kombinacije, odijela i bila zakopčana do grla s decentnom šminkom kako ne bi skretala pažnju na sebe.

-Nisam bila važna ja. Društvene mreže su potpuno druga priča. To je gotovo isključivo privatan život. Tamo sam ja - ja. I smiješna i nasmijana i čupava i bosa. Često ljudi koji me upoznaju budu iznenađeni koliko sam drukčija od osobe s ekrana jer privatno se puno smijem. Onako, od uha do uha. Teme kojima sam se prije bavila bile su teške i rijetko je bilo prilike da me gledatelji upoznaju onakvu kakva sam inače, vedra i nasmijana- rekla je Ivana u razgovoru za Story.

Podsjetimo, Ivana se nedavno našla u fokusu javnosti nakon što je objavljeno da je većina zagrebačkog dopisništva na Una TV-u otpuštena te da je i Paradžiković među onima koji su dobili otkaz. Što se točno dogodilo, Ivana je tada pojasnila za Večernji list.

– Nikada nisam bila zaposlenik Une. Isporučujem sadržaj preko svog obrta na temelju ugovora koji nije otkazan. Jako mi je žao kolega snimatelja, montažera, novinara, svih zaposlenika na televiziji, prije svega vrhunskih profesionalaca, koji su dobili otkaz. I žao mi je što gledatelji nemaju priliku gledati emisiju koju radim jer sam na nju izuzetno ponosna. Vrhunski televizijski proizvod – rekla nam je Ivana koja uređuje emisiju ''Lice pravde'' koja se nije emitirala u Hrvatskoj.

