Ivana Banfić (50) objavila fotku u badiću, fanovi izvan sebe: 'Malo tko je THE BODY kao ti'

Pjevačica Ivana Banfić pokleknula je trendu objavljivanja fotografija u kupaćim kostimima na društvenim mrežama. Ivana je tako na svom Instagramu objavila fotografiju u svijetloplavom dvodijelnom badiću koji je savršeno istaknuo njezinu figuru.

– Vidim da su fotke u badićima "in" na društvenim mrežama – našalila se Banfić (50) u opisu fotografije koja je u sat vremena od objave prikupila dvjestotinjak lajkova.

Ispod fotografije odmah su se počeli nizati komplimenti. ''Zgodna si'', ''Divna'', ''Možda su fotke IN, ali malo tko je THE BODY kao ti. Top'', neki su od komentara ispod fotografije.

Foto: Instagram

Inače, dance zvijezda 90-ih nedavno je objavila autobiografiju u kojoj je sasvim otvoreno progovorila o brojnim stvarima iz privatnog života, a dotakla se, između ostalog, i pobačaja.

"Naravno da je pobačaj ostavio traga na meni. Htio ili ne, to je emotivni slom, no osjećala sam da će doći Jan i taj dio mene bio je miran. No dio mene koji je izgubio prvu bebu bio je tužan. Zahvalna sam na mom dečkiću koji sad raste, ima 11 godina i navikao je na svjetla pozornice odrastajući uz mene. Vjerojatno neće završiti u glazbi, no obožava kuhati. Već sada kuha bolje od mene i mogao bi postati pravi masterchef", kazala je Banfić.