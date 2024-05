Ivan Tandarić otkrio nam je kako izgledaju probe na Euroviziji: 'To može biti frustrirajuće iskustvo'

Modni dizajner Ivan Tandarić bio je gost u našem studiju, gdje je govorio o povijesti Eurovizije, Baby Lasagni, ali i kako sve to izgleda na samom natjecanju.

Neizbježno je bilo i pitanje oko toga koliko se Eurovizija prijašnjih godina promijenila, i je li to natjecanje sad previše otišlo u treš i kič.

- Kada sam prijašnjih godina prijateljima pričao o Euroviziji, govorili su mi kako to više nije popularno. To nije istina, pogledajte bilo koji portal, svi pišu o tom natjecanju. Eurovizija je prvenstveno televizijski show koji, kad je nastao u pedesetima, imao je ideju u nekoj poslijeratnoj Europi približiti na jednu večer u jednom televizijskom showu različite zemlje koje bi se tako mogle upoznavati i izmjenjivati svoju kulturu. Prvih godina je bila dominacija, frankofonih zemalja, koje su bile jezgra Europe. Kasnije se to promijenilo. Još u 70-ima su svi mogli pjevati na engleskom, pa sjetimo se samo da je ABBA pobijedila pjevajući na engleskom. Kasnije su u 80-ima ponovno vratili da se može pjevati samo na materinjem jeziku, i da se može koristiti samo određeni broj riječi na engleskom. Ako pogledate prvu hrvatsku predstavnicu na Euroviziji, pjesmu "Don't Ever Cry", refren se ponavlja manje nego na Dori, baš iz tog razloga, objasnio je Tandarić koji je vidio kako sve izgleda na natjecanjima, pa smo ga pitali i koliko se može situacija promijeniti nakon probi.

- Kad neka delegacija dođe na samo natjecanje, taj nastup je već zapravo 90 posto gotov. Prije dolaska su mogli vidjeti kako će izgledati pozicija na pozornici, kakva će biti pozadina, što će kamera snimati, i slične stvari. Onda se nakon probe u redateljskoj sobi pregledava nastup i mogu se sugerirati stvari koje bi se promijenile. No, to može biti frustrirajuće iskustvo jer redatelj prijenosa često više vjeruje u svoje rješenje, nego ono što bi delegacija htjela, kaže Tandarić koji nam je priznao kako mu se baš i ne sviđa kostim Baby Lasagne.

- Pozdravljam činjenicu da ipak nisu puno mijenjali u odnosu ono na Doru. Ekipa koja stoji iza toga očito vjeruje u to što radi i to pozdravljam, no osobno to ne volim. Studirao sam etnologiju, pa generalno ne volim kad nešto glumi narodnu nošnju. Po meni je bilo bolje uzeti autentičnu narodnu nošnju, pa ju možda kombinirati s nekim elementima koji su suprotni.Ovako kada se ide na rokerski styling koji glumi narodnu nošnju mi nije simpatično. Dobro je da su maknuli široke rukave koji su podsjećali na kostim prošlogodišnjeg finskog predstavnika Kaarje, zaključio je Tandarić.