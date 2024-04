Baby Lasagna jedini je predstavnik na Euroviziji koji je pisao svoju pjesmu, a Rim Tim Tagi Dim ističe se i po ovome

Odbrojavanje do početka Eurovizije ušlo je u posljednjih tjedan dana, natjecatelji su u već u Švedskoj, a u tijeku su i posljednje pripreme. Svatko od predstavnika ističe se po nečemu, a ono po čemu se ističe Marko Purišić (28), hrvatski predstavnik poznatiji kao Baby Lasagna jest upravo to što je jedini izvođač koji sam stoji iza svoje pjesme. Naime, Eurovision Charts objavio je statistiku o broju autora koji ove godine sudjeluju na Euroviziji. "Rim Tim Tagi Dim", hrvatska pjesma, ove je godine jedina pjesma koju je napisao samo jedan autor. Baby Lasagna je sam napisao pjesmu kojom ove godine predstavlja Hrvatsku na Euroviziji.

Najviše zemalja ove godine ima pjesme koje su napisala tri ili četiri autora. Grčka i Malta, s druge strane, ove godine imaju pjesme u čijem je skladanju sudjelovalo čak po devet autora.

How many songwriters contributed to the #Eurovision 2024 songs?

Croatia's "Rim Tim Tagi Dim" is the only solo-written entry this year. On the other end of the spectrum, Malta's "Loop" and Greece's "Zari" boost international teams of 9 songwriters each. pic.twitter.com/shKUasfGdw