Ivan Pažanin podijelio fotografiju bez majice, javila mu se Marijana Batinić: 'Macane, gori sve'

Popularni chef Ivan Pažanin (37) sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj je pozirao bez majice. Zgodni chef pokazao je svoj tetovirani torzo, a pokazao je i kako uživa u hrani. Ivan je podijelio i fotografiju hrane kojom se počastio, a radi se o piti, pršutu i krempiti.

- Ako se pitate kako izgleda raj, evo odgovora! Pita, pršut, krempita... Bokun sunca. Bokun mora - poručio je u opisu. U komentarima su mu se javili brojni pratitelji, među kojima i voditeljica Marijana Batinić i poduzetnica Snježana Schillinger.

- Macane, gori sve - poručila mu je Batinić.

- Točno tako i da nakon toga ne dobiješ ni grama - dodala je Schillinger. "Dobar kao dobar dan, a još zna i kuhati. Gdje ćeš bolje", "Ajoj, sve što volim", pisali su pratitelji.

Inače, Pažanin je svojim pratiteljima otkrio i kada je otvorio sezonu kupanja. Chef je sredinom svibnja objavio fotografiju na kojoj pozira u moru, a vidi se da oko njega nema baš kupača.

- Konačno sam se bacio u more. Za mene je ljeto počelo - napisao je pored fotografije na kojoj do izražaja dolazi njegov istetovirani torzo. U komentarima su mnogi njegovi pratitelji ostavili emotikon srca. Njegovi pratitelji posebno su istaknuli da je more još hladno te da je ovo hrabro od njega, a objava je skupila više od 2300 lajkova. "Hrabro", „Rado bi ti se pridružila, ali sam daleko“, „Blago tebi“, „Zavidim“, pisali su. Jedna osoba ga je u komentarima pitala kako je, a Ivan je odgovorio. „Sad savršeno“, napisao je.

Dodajmo da popularni chef nije uvijek imao ovako utegnute mišiće i fit liniju jer je kao tinejdžer, što je sam u nekoliko navrata priznao, imao dosta kilograma viška i u jednom trenutku vaga je pokazala 120 kilograma. Kasnije ih se uspio riješiti redovitim vježbanjem i uravnoteženom prehranom.

Podsjetimo, Pažanin je publici postao poznat kao mentor u televizijskim kulinarskim showovima, a an društvenim mrežama ima više od 66.000 pratitelja.

VIDEO Ivan Huljić: 'Fusion je moj prvi veliki poslovni izazov, a glazbom želim pridonijeti izlasku iz ekonomske krize'