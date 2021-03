Sanja Vejnović otkrila tužnu vijest: 'Naš voljeni Arthur sada trči vječnim lovištima'

Glumica Sanja Vejnović sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila tužnu vijest. Sanja se, naime, prije šest dana zauvijek oprostila od svog voljenog ljubimca, psa Arthura.

- 30.4.2007.-24.2.2021. Artur, naš voljeni sada trči negdje u Vječnim lovištima - napisala je Sanja pa uz emotivnu fotografiju s ljubimcem dodala 'Svi psi idu u raj'. U komentarima ispod fotografije mnogi su joj uputili riječi podrške, ali i podijelili svoje osobno iskustvo. - Auuu ja sam pet godina iako sam nabavio ovčarku patio i patio za svojim Indijem ...i još mi zna suza krenut - napisao je jedan od Sanjinih pratitelja na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Vejnović je nedavno gostujući u RTL Direktu javno progovorila o seksualnom zlostavljanju, ali i neugodnom iskustvu koje je doživjela na vlastitoj koži.

- Radilo se o jednom kolegi koji je bio puno stariji, ja sam imala samo 20 godina, on je imao 25 godina više. Oženjen i vrlo poznat i prihvaćen od društva. Svi su ga voljeli. Pokojan je pa mu neću reći ime. On je na silu htio ući u sobu kada smo spavali u hotelu na snimanju. Izgurala sam ga, nije se ništa dogodilo. Rekla sam da ću vikati i izgurala sam ga iz sobe. Zanimljivo je ono što se dogodilo drugo jutro, ja sam prešla preko toga i nisam nikome to rekla. Bila sam sretna da sam ja izvojevala svoju malu pobjedu i da sam ga otjerala. On se na mene ljutio i sa mnom nije htio razgovarati. Nije htio proći tekst prije scene i to je rezultiralo svojevrsnom prijetnjom. Sljedeći film koji sam trebala raditi, a već sam se dogovorila s redateljem, kad je čuo da bih trebala glumiti glavnu ulogu, rekao je da se to neće dogoditi. I to se stvarno nije dogodilo. Jedina moja mala satisfakcija bila je da nisam to krila od filmske okoline. Kad bi se njegovo ime spomenulo, ispričala bih svoje iskustvo s njim - otkrila je Vejnović.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell