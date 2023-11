Ivan je završio svoje putovanje: 'Mislim da mi život nikada više neće biti isti'

Zahtjevno jelo Katarine Vrenc, stajalo je Ivana mjesta u MasterChefu. Iako ni u jednom stres-testu nije pokazivao nesigurnost u sebe, ovoga puta, zadatak je bio pretežak i s najmanjim ocjenama koje je dobio od autorice jela koje su kandidati morali replicirati te od žirija, Ivan napušta MasterChef. „Žao mi je, do neba mi je žao što odlazim. Dosta sam naučio, upoznao sam dosta ljudi koji gaje istu ljubav prema kuhanju, upoznao sam i vas, kapa do poda. Mislim da mi život nakon MasterChefa nikada neće biti isti“, otkrio je Ivan za kraj svog MasterChef putovanja.

Nije se samo on pomučio sa zadatkom pripreme tri tanjura na kojima su se nalazili trilja, vlasulje i škampi. Prilikom izrade tjestenine, trebalo ju je istisnuti kroz vrećicu, a Gaia zbog konzistentnosti tijesta to nije uspijevala. Srećom, njezina pomoćnica s galerije, Sarah savjetovala ju je da prereže vrećicu i da tijesto oblikuje rukom da barem nešto stavi na tanjur.

Kad su stavljali gotove tanjure na stol, Josip je primijetio da je jedno jelo stavio na pogrešan tanjur. Ali to nije igralo toliko veliku ulogu kao okusi na tanjurima, u čemu je on bio najbliži pokaznom jelu. Katarina je istaknula da su trebali postavljati više pitanja, a Ivanove tanjure ocijenila je s 3. „Ježinca nema nigdje. Agresivnost češnjaka je bila toliko jaka da se ništa drugo nije moglo osjetiti“, kazala je.

Gaji je dala 4, te ju je pohvalila za tempuru, ali kritizirala za češnjak. Josip je od Katarine dobio 5. „Iz moje perspektive si, kad bi pogledali sva tri jela, napravio najbolji posao“, rekla mu je Katarina. „U moru grešaka, tvoja najbolja stvar je što si ih napravio najmanje“, kazao je Damir Josipu te mu i on dao 5. Melkior je rekao da je očekivao da će ocjene biti 7, 8 i 9. „Vjerovali smo u vas da to možete napraviti“, istaknuo je, ali nije ni on dao ocjenu veću od 5. „Ocjene su do 10, što znači da to nije ni za prolaz“, rekla je Gaia koja je ocjenjena četvorkama.

Zbrojem svih ocjena, Ivan je bio kandidat koji napušta MasterChef. „Ivan će mi jako, jako faliti“, žalosna je Gaia zbog njegovog odlaska. Stjepan nije očekivao da će Ivan napustiti show ovako rano, te mu istaknuo da ima odlike koje krase dobrog chefa. „Nemoj zaboraviti da svaku sekundu možeš nastojati učiti. Kod mene su ti vrata uvijek otvorena“, poručio mu je Stjepan.

