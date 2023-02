Ivan i Saša iz 'Surovih strasti': 'Ako želite uspješan podcast, krenite iz gušta'

Ivan Voras i Saša Tenodi voditelji su i pokretači iznimno uspješnog biznis i lifestyle podcasta “Surove strasti”. Mnogi su zapamtili njihov logo, jer su ga mogli vidjeti čim su prvi put ušli u aplikaciju Apple podcasta, među najslušanijima u Hrvatskoj. Da teme kojima se bave zanimaju mnoge, dokaz je i činjenica da su snimili i više od 300 epizoda. Upravo zbog toga zaslužili su nominaciju za Večernjakovu digitalnu ružu godine, a s Ivanom i Sašom porazgovarali smo o podcastu, ali i njihovim drugim poduzetničkim pothvatima.



Podcast “Surove strasti” ove je godine nominiran za Večernjakovu digitalnu ružu. Jeste li očekivali ovu nominaciju?



Saša: Znamo da radimo dobar posao, no meni je nominacija unatoč tome bila iznenađenje.



Kako biste predstavili svoj podcast nekome tko ga još nije imao priliku poslušati?



Saša: Sve što trebate znati o mentalnom sklopu potrebnom za poduzetništvo.



Ivan: Prvotna ideja bila nam je razgovarati o strastvenim i uspješnim ljudima s raznim putevima u životu, no s vremenom se pokazalo da takvi ljudi najčešće postanu poduzetnici pa su nam danas većinom oni gosti.

Saša: Zato što uz goste iz poduzetništva intervjuiramo i goste iz drugih domena poput svjetskih putnika, ponekad i glazbenika, no poveznica je uvijek mentalni sklop – kako u bilo kojoj domeni djelovanja “uštimati” svoj sustav vrijednosti i uvjerenja da bismo ostvarili određen cilj.Saša: Profil publike “Surovih strasti” je: 93% slušatelja ima VSS ili više obrazovanje, a ponosni smo što je publika po spolu potpuno ujednačena, 50:50.Saša: Krenuli smo s čistom namjerom bez razmišljanja o monetizaciji. Zato smo i uspjeli snimiti 350 epizoda (više od 600 sati sadržaja). Zanimljivo je da čak devet od deset podcasta na razini svijeta ne uspije snimiti više od sedam epizoda. Jedan od razloga je što većina podcastera odustane jer su im primarni motivi povezani s očekivanjem zarade/monetizacije. Danas, nakon pet godina, počinjemo monetizirati naš trud, no ipak, svjesni smo da 5+ godina bez konkretne zarade za mnoge predstavlja prevelik trud i ustrajnost s jako malo opipljivih benefita u prvim godinama rada. Zato sugeriramo svima – ako želite uspješan podcast, krenite iz gušta, pa ako i ne dođe do zarade, i dalje imate svoj gušt.Saša: Biramo goste po kriteriju interesantnosti tema – najvažniji nam je kriterij da je gost/gošća nama interesantan te da vjerujemo da možemo puno naučiti iz iskustva razgovora s njim. Pomažu nam i naši slušatelji svojim preporukama.Ivan: Razgovaramo s gostima koji su nam interesantni, a ispostavilo se da imamo i publiku sa sličnim ukusom te je to vrlo sretna okolnost. Pokazalo se da se gosti koji sami sebe reklamiraju i žele doći na podcast često nisu tako zanimljivi kao oni koje odaberemo sami.Saša: Kad je nešto gušt, nema burnouta.Equinox Vision je startup čiji proizvod je platforma za stvaranje virtualnih svjetova na stvarnim lokacijama, odnosno manje poetično, omogućuje stvaranje multimedijalnih iskustava u proširenoj stvarnosti. Od virtualnih turističkih vodiča koji na lokacijama pričaju priču o povijesti i sadašnjosti, međunarodnih 3D izložbi i edukativnih projekata, naša misija je da omogućimo korištenje i stvaranje proširene stvarnosti kao svakodnevnu pojavu. Želja nam je napraviti “Croatia full of AR.”Jednostavnim jezikom – NLP je set komunikacijskih modela i strategija koji vam olakšavaju da brže i lakše postignete svoj cilj, odnosno rezultat u komunikaciji sa svojim sugovornicima (pregovori, sastanci, uvjeravanje djeteta da se brže spremi za školu ili da se motivira na pisanje domaće zadaće…)Saša: Dolazimo.Ivan: Naravno da dolazimo.

