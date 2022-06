Ivan Huljić o velikim poslovnim planovima i obitelji: 'Hani i Graši bit ću i lijeva i desna ruka kad dođe beba'

Iako potječe iz ugledne glazbene obitelji koja je često u fokusu javnosti, Ivan Huljić (34) intervjue ne daje gotovo nikada. Sin Tončija i Vjekoslave Huljić po prirodi je poprilično samozatajan, a na medijske istupe pristaje jedino kad za to ima dobar povod. Proteklih mjeseci u tišini je sa svojim suradnicima pripremao novi glazbeni festival Fusion World Music Festival, na kojem obnaša ulogu umjetničkog direktora. Na festivalu, koji će premijeru imati već ovo ljeto u Splitu, nastupit će najveće domaće i regionalne glazbene zvijezde, a tim povodom Ivan je pristao na razgovor u kojem je osim o glazbi i velikim planovima koje ima progovorio i o privatnom životu. Ivan nam je otkrio koliko se veseli prinovi u obitelji, koju bi njegova sestra Hana, ako se beba bude pridržavala termina, na svijet trebala donijeti 23. srpnja, na dan kada njezin suprug Petar Grašo, ali i otac Tonči Huljić nastupaju na Fusion festivalu.

Festivalska sezona od ovog ljeta postala je bogatija za Fusion World Music Festival koji 22. i 23. srpnja u Split dovodi 20-ak najvećih domaćih, ali i regionalnih zvijezdi. Ako se ne varam, ovo je prvi put da ste preuzeli funkciju umjetničkog direktora tako velikog festivala. Što vam je bio najveći izazov u samoj organizaciji ovako velikog projekta?

Kao glazbeniku, moj interes je doprinijeti razvoju glazbene industrije u okviru kulturnih i kreativnih industrija. Siguran sam da će kreativne industrije biti ključ oporavka gospodarstva Europe od posljedica recentnih kriza, a glazbena industrija, kao bitan faktor kreativnih industrija, dat će svoj progresivni učinak u postizanju tih ciljeva. Nije to moj prvi veliki festival, to je moj prvi festival generalno i poslovni izazov. Projekt Fusion bit će ogledni primjer doprinosa kako glazbenoj industriji, tako i ukupnim ekonomijama u ovom dijelu Europe, te će potvrditi, ono što mi domaći znamo i vjerujemo, da je grad Split međunarodno glazbeno i kreativno središte.

Lista izvođača koji će nastupiti na Fusion Festivalu zaista je šarolika, a odmah nakon objave izvođača uslijedili su i komentari na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da ste spojili nespojivo. S jedne strane npr. Nina Badrić, Prljavo kazalište i Doris Dragović, a s druge Sara Jo, Aleksandra Prijović, Željko Samardžić... Kako ste birali izvođače koji će nastupiti? Kojim ste se kriterijima vodili?

Svi izvođači koji će nastupiti imaju nešto zajedničko. To je da su svi najslušaniji i uspješni u onome što rade, što stvaraju. U prvoj večeri nema izvođača koji nije bio prvi na YouTube trendingu u zadnjih godinu, dvije dana i svi su u vrhu slušanosti na digitalnim platformama. Što se tiče druge večeri, prvih pet izvođača koji će izaći na binu je pet najizvođenijih živućih izvođača na radijskim postajama kod nas u zadnjih 15 godina. To su Gibonni, Doris, Grašo, Prljavci i Nina. A nakon njih bit će i Tonči kao najizvođeniji autor. Dalmatino će začiniti svoju najuspješniju godinu na bini Fusiona, gdje će nam i Jelena prezentirati što možemo očekivati od njene turneje po arenama koja kreće krajem godine.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Organizatori najavljuju do sada neviđeni spektakl ne samo zbog izvođača već i zbog produkcije iza koje stoji ekipa ULTRA Europe festivala. Što sve očekuje posjetitelje?

Onda znate što možete očekivati kada vidite ekipu iza Fusiona, a što ne znate, neka vas iznenadi. Ekipa Ultre se iz godine u godinu trude dizati ljestvicu, a tako će biti i ovdje. Svaki nastup će biti dogovoren s izvođačem i produkcijski popraćen kroz svaki trenutak, s ciljem da se zadovolji publika. Neće grandioznost biti svrha samoj sebi, nego će biti tu da naglasi ljepotu glazbe i da nas na trenutak odvoji od svakodnevnih briga. Bit će to scena dostojna najvećih svjetskih zvijezda i pokazat će se da naši izvođači nisu ništa manje svjetski.

Ulaznice su već krenule u prodaju. Jeste li zadovoljni interesom publike? Kakve su prve povratne informacije?

Očekivao sam veliki interes, ali ne ovoliko. Izgleda da ćemo objaviti, prije nego što smo planirali, da je faza 1 jeftinijih ulaznica rasprodana. Ali, nije to za buniti se.

Iako je prvo izdanje festivala tek pred nama u planu je već i 'produženi' festival za iduću godinu. Dva dana će se pretvoriti u tri, a zadnji dan bit će rezerviran za glazbenu zvijezdu svjetskog kalibra. Zna li se već o kome je riječ? Hoće li to biti premijerni nastup u Hrvatskoj?

Ne bih ovdje pričao o produženom festivalu jer su tri dana bila originalna ideja, ali kako se sve organiziralo u doba pandemije i mjera, prvu smo godinu organizirali kao dvodnevni event. Cijelo vrijeme i pričamo o world music festivalu, jer je ideja imati zvijezde iz cijeloga svijeta. I na tome radimo. Ali pustimo drugu godinu drugoj godini. Sada je fokus na prvoj godini i maksimalno smo posvećeni ovogodišnjem izdanju festivala.

Proteklih godina na domaćoj sceni sve se više etablirate i kao autor glazbe i kao tekstopisac. S kime najviše volite surađivati kada je riječ o estradnim imenima? S kime ste najbolje u glazbenom smislu 'kliknuli'?

Ne volim na sebe gledati kao tekstopisca jer mi je melodija uvijek bila primarna. Melodija je tu prva, onda na nju ide tekst za koji mi je uvijek draže kada ga netko drugi piše. Igrom slučaja sam u nekim situacijama bio primoran sam ga pisati. Uvijek imam ideju kakav bi tekst trebao biti i kada bi bila stiska s vremenom, sam bih se uhvatio istog. U zadnje vrijeme je to sve češće. Kroz par dana izlazi pjesma Damira Kedže, prva pjesma gdje sam tekst radio na tuđu melodiju s Matijom Cvekom. U razmaku od par dana izlazi i pjesma za Jolu, koju nam je ova pandemija stalno odgađala. I u istom tom tjednu izlazi nova, malo drugačija nego ina

e, pjesma za Doris, koju sam radio, s najdražim i najboljim suradnikom, Vjekoslavom. Tri pjesme, tri različita stila. Doris je osoba s kojom radim od prvog dana od kad se bavim ovim, tako da je ona i odgovor na prvotno pitanje s kim sam u glazbenom smislu najbolje kliknuo.

Javnosti je manje poznato i da sami imate nekoliko pjesama na engleskom jeziku koje već dugo čuvate u ladici. Zbog čega? Hoćemo li u skorije vrijeme i vas vidjeti na nekim od narednih festivala kao izvođača, a ne samo kao autora?

A to vam je dezinformacija, odnosno, malo izobličena informacija. Kada radim za nekog, ne vadim „iz ladice“ nešto spremno nego konkretno za tog izvođača. A ovo o čemu pričate, to su neke pjesme, u većoj mjeri na hrvatskom, poneka na engleskom, koje sam pripremao davno za neki svoj projekt, odnosno band koji nikad nije imao pjevača. Sve demo verzije sam otpjevao jer to napravim za svaku pjesmu da je izvođač nauči. Ali daleko sam ja od vokalista i, srećom, svjestan sam svojih limita. Jednom, kada nađem pjevača koji odgovara tom profilu pjesma, projekt benda će se valjda realizirati do kraja.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Ovih ste dana u Splitu imali i premijeru mjuzikla. Možete li nam otkriti nešto više o tome?

U ovoj pandemijskoj godini sam na libreto Ivice Ivaniševića skladao neke melodije, na koje je Vjekoslava napisala tekstove. „9,99 deka sreće“ je mali mjuzikl, odnosno predstava sa songovima, u režiji Gorana Kulenovića, koji je od nas naručila jedna firma iz radijske industrije kao poklon za svoje zaposlenike, klijente i partnere te kao vlastiti doprinos razvoju nacionalnih kulturnih i kreativnih industrija. Uživao sam u radu na tom projektu i zahvalan sam šačici ljudi koja je pomogla u realizaciji istog. Znaju oni koji su, a ja znam da uvijek mogu računati na njih.

Potječete iz glazbene obitelji pa nije upitno od koga ste naslijedili glazbeni gen, no ono što neki ne znaju je činjenica da ste diplomirali na Pravnom fakultetu u Splitu. Je li vam žao što se profesionalno niste posvetili pravu? Da ste ostali u toj struci čime biste se bavili?

Pa i nije baš da se ne bavim pravom. Dosta toga naučenog koristim u našoj diskografskoj kući Tonika. I pred lockdown sam upisao, sedam godina nakon diplome, poslijediplomski studij za intelektualno vlasništvo. To je grana prava koja je usko vezana za moj posao i ona koja me najviše zanima. Sad ste me ovim pitanjem natjerali da dam par preostalih ispita, malo nas je ta korona usporila u svemu.

Osjećate li ikada na svojim leđima 'teret' prezimena Huljić? Mnogi smatraju da su vama u glazbenom svijetu baš sva vrata otvorena zahvaljujući roditeljima, no je li to doista tako? U kojim segmentima vam je prezime koje nosite olakotna, a u kojim otegotna okolnost?

Jedan od tereta prezimena je ovo pitanje na koje ću odgovarati vjerojatno još dugo, dugo. Realno, kao startna pozicija, prezime je dobro. Nije neka velika prednost, ali nije ni mana. Daleko od toga. Na duge staze je druga priča. Nemojte me krivo shvatiti, ja se ne zamaram time više, ali da nije tako trebao bih se dokazivati tri puta više nego što je normalno i opet ne bi bilo dovoljno jer sve što napravim, u glavama ljudi nije radi mog imena, već je do prezimena.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Teško je završiti intervju, a ne dotaknuti se i pokojeg privatnog pitanja. Uskoro ćete postati i ujak. Jeste li spremni za tu važnu ulogu u obitelji? Hoćete li budućim roditeljima Hani i Petru biti desna ruka kada im to bude bilo potrebno?

I lijeva i desna ruka, kada je potrebno i kada nije. I to je sve što ću reći na tu temu. Razumijem da me to morate pitati, kao što sam siguran da će vaši čitatelji razumjeti to što se zalažem za postulate nedodirljivosti obiteljske intime.

Upravo na njihovom vjenčanju vaš se otac Tonči našalio s novinarima rekavši im da je Grašo imao tri kuma, a da ćete vi imati na svom vjenčanju tri mladenke. Znamo da ne volite pričati o privatnom životu, no priznajte nam za kraj je li trenutno barem jedna potencijalna na vidiku?

Moj otac puno priča kada je on tema, meni je to zamorno. Taj put sam prvi i jedini put zažalio što ne priča o sebi.

VIDEO Kraj ljubavi! Shakira se oglasila o prekidu veze s Piqueom: 'Potvrđujemo da se rastajemo'