Ivan Hlupić: 'Radio mora biti aktualan, a događanja u Zagrebu utječu na sadržaj emisija'

Svakoga petka u 10.30 sati na “najzagrebačkijem radiju”, Radio Sljemenu, uživo s terena emitira se emisija “Moj firtl” autora i urednika Ivana Hlupića. Ova je popularna radijska emisija postala sinonim za rješavanje brojnih životnih problema građana koji se Ivanu svakodnevno javljaju. Hlupić je za tu emisiju lani osvojio i nagradu Hrvatskog novinarskog društva “Siniša Glavašević” za lokalno novinarstvo, a za svoj je rad zavrijedio i nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji Radijska osoba godine.

Godinama ste na radiju. Kako su izgledali vaši počeci?

Na Radio Sljeme stigao sam 2004. pri kraju studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti. Prije toga sam već nekoliko godina radio na Radio Zaprešiću i tako inficiran radijem počeo sljemensku avanturu koja traje više od 20 godina. Vrlo brzo našao sam se u reporterskom poslu koji mi je najdraži među radnim zadacima na radiju. A Sljeme je po mnogočemu posebno, redakcija je kao obitelj, zajedno smo kreirali godine i godine radijskog programa te smo uvijek među najslušanijim radijskim postajama. Opravdano nosi naziv najzagrebačkijeg radija i baš uživam u tom epitetu.

Koliko se radijsko novinarstvo promijenilo u tom razdoblju?

Novinarstvo se kao i sve drugo neprestano mijenja. Ne mogu suditi kako je bilo prije, ali čini mi se da se to u posljednjih dvadeset godina događa brže i ne uvijek u pozitivnom smislu. Širi se krug izvora informacija i kanala kojima će one doći do javnosti. Ide se gotovo na hiperprodukciju jer je današnja publika uglavnom površna i dnevno troši ogromnu količinu sadržaja. Promjene navika publike i tehnološki napredak najviše utječu na medije i to je utrka u kojoj sudjelujemo svi u novinarstvu.

Za svoju emisiju”Moj firtl” lani ste osvojili nagradu HND-a “Siniša Glavašević” za lokalno radijsko novinarstvo. Kako vidite ulogu lokalnih medija u informiranju zajednice i koje su prednosti rada u lokalnom mediju?

Uvriježeno je mišljenje da su lokalne teme pa time i lokalno novinarstvo manje vrijedni. To je apsurdno. Svi mi živimo svoje živote prije svega lokalno, ovisimo o onome što se događa u našem mjestu, naša budućnost ovisi o tome hoće li se naš grad mijenjati nabolje. Zar je moguće da je to manje važno? Novinari, nemojte bježati od lokalnog novinarstva. Upravo na toj razini možete osjetiti učinke svoga rada, možete učiniti nešto za ljude oko sebe. Već godinama to doživljavam zahvaljujući emisiji “Moj firtl”, ali u svemu što radimo na Radio Sljemenu uvijek smo fokusirani na lokalno i to je vrijednost našeg radija, to je ono što publika cijeni. Nagrada “Siniša Glavašević” zato mi je nešto posebno, priznanje da to što radim vrijedi.

Što vas je inspiriralo za pokretanje ove emisije i kako birate teme koje obrađujete?

“Moj firtl” je nasljednik emisije “Za petama” u kojoj sam prvi put započeo rješavati probleme sugrađana, tamo negdje 2012. godine. Na Radio Sljemenu svakodnevno primamo poruke slušatelja, opisuju kvartovske probleme, upozoravaju nas kad u gradu nešto ne štima. I došli smo na ideju da to ne koristimo samo upućujući pitanja gradskoj upravi i objavljujući suhoparne odgovore, nego da umjesto toga izađemo na teren, okupimo nadležne i sugrađane te na licu mjesta pokušamo riješiti problem. I uspjeli smo u tom naumu. Pri odabiru tema najvažnije mi je da postoji širi javni interes za određeno pitanje ili problem, nikad ne rješavam privatne stvari. A ljudi su se već navikli na to da mi se mogu javiti; ako mislim da im mogu pomoći, sigurno ću pokušati.

Kao dugogodišnji reporter Radio Sljemena poznajete svaki kutak Zagreba. Koje su vam najdraže priče ili događaji koje ste pratili tijekom svoje karijere?

Snalazio sam se po gradu i prije dolaska na radio, a dobar reporter mora poznavati svoj grad. Jako sam puno naučio o Zagrebu. Pamtiš mjesta o kojima govoriš i prije svega ljude, sve što je krojilo radijske priče. Pratio sam razne velike događaje, dolazak pape, Snježne kraljice, prosvjede. Sjećam se onih Facebook prosvjeda kada sam danima hodao s prosvjednicima po gradu, napravilo se tada puno kilometara. A posebno pamtim doček naših nogometaša 2022. pred Božić, nakon osvojene bronce na Svjetskom prvenstvu. Ta je atmosfera bila nezaboravna. Temperatura u minusu, a u gradu vruće.

Kako grad i njegove promjene utječu na sadržaj vaših emisija?

Sve što se događa u gradu utječe na sadržaj, radio mora biti aktualan. Ono što se zbiva sigurno je i moja tema.

Nominacija za Večernjakovu ružu svakako je priznanje za vaš rad. Što vam ova nominacija znači i kako doživljavate podršku slušatelja i kolega?

Nominacija je izazvala toliko pozitivnih komentara da iskreno uživam u njoj, nisam se tome nadao. Već ta podrška koju dobivam od slušatelja, kolega i ljudi koje svakodnevno susrećem radeći svoje reportaže meni je poput nagrade, čisto punjenje baterija i osjećaj zadovoljstva što sam na većinu pozitivno utjecao svojim radom.

FOTO Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Koji su vaši planovi za budućnost u radijskom novinarstvu? Postoje li novi projekti ili ideje koje biste željeli realizirati?

Još sam u naponu snage i uživam u svojim reporterskim pričama i emisijama s terena. Kad se umorim, potražit ću neki novi koncept, ali Zagreb mora biti u fokusu.

Dolazite li na dodjelu Ruže? Koga ćete povesti?

Ne mogu to propustiti. Dolazim u dobrom društvu onih koji mi najviše znače.

VIDEO Thompson izazvao lavinu oduševljenja novom objavom: Mi iščekujemo ulaznice