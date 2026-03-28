Lu Dedić u emotivnom govoru na Porinu prisjetila se pokojne bake: 'Znam da bi Gabi bila sretna'

Najemotivniji trenutak sinoćnje dodjele nagrade "Porin" dogodio se na proglašenju pobjednice u kategoriji najbolja ženska vokalna izvedba. U konkurenciji Nine Badrić i Valerije Nikolovske slavila je pokojna Gabi Novak, za maestralnu izvedbu pjesme "Nada", snimljenu u londonskom Abbey Road studiju. Nagradu je preuzela njena unuka Lu Dedić (24), koja je lani u razmaku od dva mjeseca ostala bez bake Gabi i oca Matije.

- Užasno me ovo razveselilo i užasno je puno emocija jer je predivna večer pa neću ići u patetiku. Hvala vam puno što ste osim kvalitete prepoznali i ogromnu hrabrost kojan je bila potrebna za ovaj projekt. Ne znam više što da kažem... Zbilja je zasluženo i znam da bi Gabi bila sretna zbog ove nagrade, kazala je Lu vidno suzdržavajući suze, a jednako ganuti su bili i svi u splitskoj dvorani Gripe.

Poznati hrvatski jazz pijanist i skladatelj Matija Dedić preminuo je 8. lipnja 2025. u Zagrebu, u 53. godini života. Samo nešto kasnije, 11. kolovoza, napustila nas je i njegova majka, glazbena diva Gabi Novak, nepuni mjesec nakon proslave svog 89. rođendana.

Točno mjesec dana nakon njezine smrti objavljena je njezina posljednja snimljena pjesma "Nada", koju je još davno za nju napisao pokojni Đorđe Novković. Ta antologijska skladba postala je dio projekta – albuma "Hitmaker" – koji okuplja deset velikih pjesama iz bogatog opusa Novkovića, izvedenih u aranžmanima Royal Philharmonic Orchestra u legendarnom Abbey Road Studiju One.

"Svi smo u tonskom studiju uživali u njezinoj interpretaciji. Pjevala je čisto, zvonko, s onim istim prepoznatljivim glasom i nježnošću koja je obilježila njenu karijeru", prisjetio se tada Želimir Babogredac iz Croatia Recordsa. Na temelju originalne intonacije koju je aranžeru Ranku Rihtmanu potvrdio Matija Dedić, Gabi je prvo snimila radnu verziju pjesme. Nakon što je iz Londona stigla orkestralna snimka Royal Philharmonic Orchestra pod ravnanjem uglednog dirigenta Stevea Sidwella, 22. lipnja u studiju Croatia Recordsa Gabi Novak je otpjevala finalnu verziju "Nade".