Otac Meghan Markle u vezi je s 35 godina mlađom ženom: 'Nema ništa važnije u životu od ljubavi'

Thomas Markle (81), otac vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, otkrio je da je ponovno pronašao sreću u ljubavi. Markle je otkrio da je u vezi sa znatno mlađom medicinskom sestrom Rio Canedo (46), koju je upoznao na Filipinima, gdje se oporavljao nakon teške operacije.

Thomas je tu informaciju potvrdio za Daily Mail te istaknuo da se nije mislio da će ponovno pronaći ljubav. "Nisam ni sanjao da ću ponovno biti sretan. Godinama sam se osjećao zapostavljeno i tužno, ali sada ponovno uživam u životu. Nakon svega što sam prošao, pravi je blagoslov pronaći nekoga tako posebnog tko se brine za mene", rekao je. Thomas je Rio upoznao u gradu Cebu u koji se preselio sa sinom Tomom Juniorom početkom prošle godine. Canedo je medicinska sestra, a bliskost se stvorila tijekom njegovog oporavka.

Otac Meghan Markle istaknuo je i da je svjestan velike razlike u godinama, ali da ne mari za tuđa mišljenja. "Znam da će neki govoriti ružne stvari, ali nije me briga", rekao je. "Želim govoriti o ovome jer nikad nisam mislio da ću ponovno biti sretan."

Dodao je i da želi poslati poruku drugima: "Nikad nije kasno pronaći mir i ljubav. U svijetu je puno negativnosti, a ako moja priča nekome da nadu, to mi je dovoljno."

Podsjetimo, za Meghan koja se udaljila od oca, ovo razdoblje je bilo vrlo zanimljivo, a obilježila su ga šuškanja o suradnji s Netflixom. Da princ Harry i Meghan Markle, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, surađuju s Netflixom već je svima dobro poznato, a onda su u javnost došle i nove informacije. Naime, dvojac je najavio novi projekt. Njihova produkcijska kuća Archewell Productions razvija dramsku seriju čija će radnja biti smještena u glamurozan i natjecateljski svijet profesionalnog pola, sporta koji je princu Harryju osobno vrlo blizak. Radnja serije smještena je u Wellington na Floridi, gradić poznat kao globalni epicentar konjičkih sportova. Scenarij, koji potpisuje Francisca X. Hu, poznata po radu na serijama 'Dynasty' i 'Teacup', opisan je kao 'upstairs-downstairs' drama. Takav pristup sugerira da će se serija baviti ne samo životima bogatih vlasnika timova i igrača, nego i onih koji rade iza kulisa.

U središtu priče bit će turbulentni odnosi između dva suparnička polo tima i obitelji koje ih vode. Za produkciju su zaduženi i iskusni televizijski kreatori Josh Schwartz i Stephanie Savage iz kuće Fake Empire, tim koji stoji iza kultnih tinejdžerskih drama poput 'Gossip Girl' i 'The O.C'., što daje naslutiti da gledatelje očekuje dinamična priča.

Inače, novi projekt izravno je nadahnut dokumentarnom serijom 'POLO' iz 2024. godine, koju je također producirao princ Harry. Ta serija, opisana kao Harryjev 'strastveni projekt', pratila je stvarne timove i obiteljske dinastije tijekom natjecanja na U.S. Open Polo Championshipu u Wellingtonu. Iako je pružila rijedak uvid u ovaj elitni sport, prema izvještajima medija, nije uspjela privući širu publiku i emitirana je samo jednu sezonu.

Dodajmo i da se prije nekoliko dana pisalo o tome kako Netflix neće nastaviti suradnju s poznatim parom. Opsežan članak koji analizira njihov ugovor sa streaming platformom, a temelji se na izjavama više dobro upućenih izvora, tvrdio je da odnos Sussexa i Netflixa “nije ni blizu bajci”. “Navodni obrazac Sussexovih da prodaju prepakirane verzije iste priče o odlasku iz kraljevske obitelji iscrpio je Netflix”, pisao je magazin Variety. Dodaje se i: “Njihovo partnerstvo moglo bi postupno slabjeti, a s njim i posljednja poveznica Meghan i Harryja sa svijetom zabave.” Jedan izvor navodno je rekao: “Raspoloženje u kompaniji je: ‘Gotovi smo s njima.’”

U nizu ozbiljnih tvrdnji, magazin navodi da je ponašanje para na sastancima izazivalo negodovanje, dok su slabi rezultati gledanosti emisija poput "With Love, Meghan" potaknule ozbiljne sumnje unutar Netflixa. Tvrtka Archewell Productions, koju vodi par, optužuje se i za “lošu komunikaciju” u suradnji s Netflixom. Pojavile su se i tvrdnje i koje Netflix i odvjetnik vojvode i vojvotkinje od Sussexa snažno demantiraju, a to je da je direktor Netflixa Ted Sarandos “zasićen” parom. Navodno je izjavio da ne bi sudjelovao u razgovoru s Meghan “osim ako je odvjetnik prisutan”.

Netflix je te tvrdnje nazvao “potpuno netočnima”, dok je odvjetnik Michael J. Kump u pismu za Variety naveo da su “očito lažne”, dodajući da Meghan redovito komunicira sa Sarandosom te da je čak bila i u njegovu domu bez odvjetnika. Članak također tvrdi da su dva izvora rekla kako je Netflix, koji je prema navodima platio oko 45 milijuna funti za petogodišnji ugovor s parom, bio “iznerviran” njihovom odlukom da daju iskren intervju Oprah Winfrey nakon napetog odlaska iz kraljevske obitelji. Kompanija je navodno bila “ponovno zatečena” i Harryjevom odlukom da objavi memoare Spare, čiji su detalji, kako se tvrdi, bili ublaženi od strane Meghan. Prema magazinu, čelnici su smatrali da su oba projekta utjecala na njihov dokumentarac o paru. Ipak, glasnogovornik Sussexovih tvrdi da su u potpunosti surađivali s Netflixom.