Iskrena Franka Batelić: Kakav šamar realnosti je stigao kad sam rodila! Više ne upadam u te zamke!

BOŽO VREĆO

'Nikada nisam živio posve u realnom svijetu i taj nadrealni svijet od mene je napravio hrabrog umjetnika'

Ljubav i zahvalnost prema Bogu daju mi nadnaravnu snagu da sve mogu i to i činim, nikada i ničija grubost i ograničenost i zloba neće utjecati na to zbog čega sam tu, ja znam svoj put i zadatak i to svih ovih 13 godina uspješno realiziram. I da, jedino ništa nije jasno onima koji nemaju Boga Istinitog u sebi, samo njima ništa nije jasno, ostali su uz mene i uvijek će biti, to je božanska snaga ljubavi koja u meni raste i obitava i nema mjesta ničemu drugom, a distrakcija niti ne postoji, to se uostalom tako jako osjeti kada ste u mojoj blizini, kaže nam glazbenik