Meri iz 'MasterChefa' prisjetila se života u Švedskoj: 'Skupina muškaraca me napala, počela sam vikati'

Meri Goldašić, influencerica koja se natjecala u showu MasterChef, a nedavno i u kulinarskoj emisiji "Riba na torti", gdje je i pobijedila, osvojila je simpatije šire domaće javnosti. Meri se nakon odlaska iz showa posvetila radu na sebi, te se okrenula zdravijem načinu života.

U intervjuu za Radio Mrežnicu progovorila je o svom životu van Hrvatske. Naime, Meri je živjela u Švedskoj i Danskoj, no na kraju je ljubav odvela u Belajske Poljice.

VEZANI ČLANCI

U Skandinaviju ju nije tjerala želja odnosno 'trbuhom za kruhom' već želja za novim vidicima, upoznavanjem ljudi i društava. Od svih gradova najviše joj se ipak svidio Kopenhagen. Za Švedsku je ne vežu tako lijepa sjećanja.

- Tamo je postalo opasno živjeti za žene, pogotovo one koje nisu muslimanke. Reći ću to. Švedska više nije kao što je bila, jednom sam ujutro išla na posao i skupina više muškaraca me opkolila, napala. Počela sam vikati im da imam muža i troje djece, iako sam imala tad jedno, ali sam znala da moram nešto reći da izazovem njih da ne kreću. Jako puno žena doživljava tamo nasilje, silovanja, šteta je da naše ljude tu na Balkanu to ne zanima previše - ispričala je.

Podsjetimo, Meri se nedavno pohvalila svojom transformacijom.

- Volim ovakve realne stvari. Realnu promjenu na pravom tijelu, a ne editiranja i uvlačenje trbuha - napisala je uz najnoviju objavu na svom Instagram profilu. - Good job ženo. Samo nastavi i hvala ti što nas motiviraš uz realne stvari!!! - ohrabrila je samu sebe Meri pored snimke na kojoj prikazuje svoj izgled s 88kg, pa kasnije sa 74kg, iz teretane.

U MasterChef se, otkrila je u jednom razgovoru, prijavila jer obožava kuhati, a podijelila je i neke detalje o svom životu te je otkrila da je zbog teške financijske situacije u kojoj se našla jednom prilikom čak prala i toalete na gradilištu.

VIDEO Vrhovni sud objavio zašto Severininog sina vraća ocu