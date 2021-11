Ingrid Divković o komentaru hejterice koja joj je poručila da ima ružan nos: 'Kroz mali nos jedva uđe nešto zraka'

Naša poznata književnica i bivša ljubavna stručnjakinja showa 'Brak na prvu' na Instagramu je podijelia svoja razmišljanja o kometaru koji je pročitala o sebi. Naime, otkrila je kako je jedna komentatorica napisala da povelik nos.

"Nedavno sam pročitala leteći komentar jedne fine dame kako baš i nisam neka pi*ka i da kad god me vidi pita se što muškarci vide u meni, kad sve što ona vidi jest citiram dalje, moj ružni nos koji para oblake i da bi mi bilo najbolje operirati tu moju ružnu nosinu" započela je Ingrid i nastavila:

"Taj sam komentar iskrena da budem pročitala nekoliko puta. Prvo, dojmio me se gospođin vokabular, drugo, dojmila me se strast kojom je komentar napisan i treće, i meni najbitnije, dojmio me se osjećaj koji je taj komentar izazvao u meni. Jesam li bila tužna, ljuta ili nešto treće? Iskreno, bijah oboje, ali najviše od svega bijah sretna jer sam taj tren spoznala snagu je*** njuha kojeg upravo zahvaljujući svom unutarnjem, ali i očito vanjskom nosu razvih kroz sve ove godine javnog života, života koji je kao po nekom napisanom pravilu serviran svima (jer tako izgleda), a koji je zapravo apriori serviran meni, prije nego svima ostalima. Upravo mi je taj moj nos omogućio da prije mnogih drugih nanjušim sve te male, opasne, maliciozne umove (poput nje)... da ih nanjušim i produžim" dodala je književnica.

Naglasila je i kako ne može ni zamisliti kako bi bilo imati mali, savršeni prćasti nosić.

"Na kraju krajeva, ja zaista ne mogu ni zamisliti kako bi bilo imati mali, savršeni prćasti nosić kroz koji jedva da uđe malo svježeg zraka, a kamoli more svakojakih životnih mirisa koji su jednom piscu prijeko potrebni. Evo, upravo se sjetih najdraže Julie Roberts čiji je prirodni nos uz njezin zarazni osmijeh, zaštitni znak. A žena toliko zrači da ne može biti ljepša. Zaključak: Bože, hvala ti na genetici i nesvakidašnjem daru, ja evo već danima boravim i dišem u Osijeku, a zahvaljujući svojoj nesavršenoj nosini kad god to poželim, udišem more ..." zaključila je Divković.

Podsjetimo, nakon prekida s Lukom Budakom, s kojim se zbližila upravo u showu 'Brak na prvu', Ingrid je osmijeh na lice vratio novi muškarac. Iako njegov identitet nije otkrila, koliko je sretna uz tajanstvenog muškarca otkrila je na Instagramu fotografijom. Ingrid je nedavno na svom Instagramu otkrila da se nakon ljubavnog brodoloma s Lukom Budakom preselila u Opatiju, a obožavateljima se tada javila iz svog novog doma. "Prvo čarobno jutro u novom domu. Blagoslovljena", napisala je Ingrid u opisu fotografije na Insta Storyju koja prikazuje idiličan pogled na more iz njezina stana.

