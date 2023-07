Influencer ispričao 'neugodan' trenutak koji mu je priuštila Maja Šuput: 'Pojela bi me za doručak žena!'

Jedan od najpoznatijih muških influencera Marko Vuletić svoje pratitelje razveseli svakim novim videom u kojima često kuha, snima se na putovanjima, komentira oblačenja poznatih na eventima, ili pak - samo čisti kuću. A sve to radi na prirodno smiješan način zbog čega je oko sebe privukao više od 314 tisuća pretplatnika na YouTubeu i 274 tisuće na Instagramu. A prije godinu dana je počeo snimati i svoj podcast "Šta je s glavon?" u kojemu progovara o brojnim društvenim temama.

U posljednjoj epizodi ispričao je i jednu anegdotu s pjevačicom Majom Šuput (43). Naime, ispričao je u kakvu ga je pomalo neugodnu, ali više smiješnu situaciju pjevačica dovela na njezinom koncertu u splitskom klubu, gdje je i Marko bio.

"U tom periodu Maja i ja smo se već znali, radili smo par kampanja zajedno. I kao hajde, došla je u Split i doći ću s prijateljima u klub malo je poslušati, vidjeti kako je, što je, znam da je ona teška partijanerica", započeo je Marko priču i rekao kako obično kad izlazi, drži se u pozadini gdje nije prevelika gužva kako bi se i on malo opustio.

Nakon što je sjeo za stol, primijetilo ga je nekoliko ljudi koji su se htjeli fotografirati, a to je vidjela i Maja.

VEZANI ČLANCI

"Uhvati Maja moment di sam ja u klubu i ona mene, ljudi, izvede na scenu. Ja čovječe s Majom Šuput plešem", prisjeća se Marko kako je nosio dugu majicu, ‘timbe‘ na nogama te plesao i skakao s Majom.

"To je bilo presmiješno, ali sad kad se sjetim toga uhvati me 'cringe'. Imao sam 20 godina. Što da ja radim s Majom Šuput? Pojela bi me za doručak žena!", opisao je influencer. "Ali nema veze, ja sam to onako 'muški' odradio, stao tamo, nije me bilo previše sram izvanka, unutra sam vjerojatno umirao od muke. Zamisli što je izaći ispred 600 pijanih ljudi, bolje ne!", zaključio je Marko.

Mladi Trogiranin u vrlo kratko vrijeme zašao je u srca svojih pratiteljica, ali i pratitelja. Gotovo svakodnevnim videima iz svog života često zabavlja pratitelje, a mnogi su ga okarakterizirali kao jednog od 'prizemljenijih' influencera. Nakon završene Grafičke škole u Splitu, odvojio se od roditelja i preselio u Zagreb, gdje lakše plasira svoju kreativu kroz fotografije, grafički dizajn i marketing, a odmah je otvorio i svoj obrt 'Kreativni kutak' koji je registriran kao agencija za prodaju i promidžbu. Ovaj simpatični Dalmatinac skoro sezonski izdaje svoju liniju majica i hoodica s prepoznatljivim natpisima koji su ništa više do njegovih poznatih uzrečica. Marko je surađivao s brendovima poput A1, Ledo Hrvatska, ShoeBeDo, About You, CineStar kinima.

VIDEO Mladi glumac Lovro Juraga komentira aktualna događanja na estradi