Ines iz 'Ljubav je na selu' otvoreno o posvojenju i negativnoj energiji na farmi kod Radoslava

Jedna od rekorderki po broju sudjelovanja u showu "Ljubav je na selu" je i Ines Petrić koja u ovoj sezoni želi osvojiti srce farmera Radoslava Biskupovića. Nakon upoznavanja s farmerom i ostalim djevojkama koje imaju isti cilj kao i Ines, ona je podijelila prve dojmove o odnosima i atmosferi na Radoslavovoj farmi i kaže kako Gordana i Riva stvaraju negativnu energiju, a Gordana govori ružne stvari o ostalim kandidatkinjama.

- Mene to ne dira jer se znam nositi s negativnim ljudima, no neki ljudi iz svog vlastitog znanja ne znaju da s raznim komentarima, raspravama samo pokazuju lošu sliku o sebi. Mi smo tu svi na upoznavanju iz dana u dan i svi se zajedno borimo za isti cilj, a to je da odemo na tu Radoslavovu farmu. Na zabavi je bilo super. Irena se odmah uklopila, ona mi je i prijateljica još se družimo s Antom, Suzanom i imamo osjećaj kao da se znamo 100 godina, a ne kao da smo se upravo upoznali. Atmosfera je dobra kao da smo na nekom dobrom tulumu, svi se dobro veselimo i zabavljamo, dobra je i jako pozitivna energija između nas. - rekla je Ines u razgovoru za RTL. Dodala je kako će se truditi biti Radoslavu zanimljiva žena i osoba, te će njezina taktika biti da bude tiha i mirna te da ne ulazi u rasprave s njim.

Ines se vratila nedavno na Teološki fakultet koji je upisala 1993. godine, no život je krenuo drugim tokom, ostvarivala je neke druge ciljeve i želje pa je fakultet stavila po strani. Jedan od razloga zašto je odlučila vratiti se na fakultet je i želja da krene u proces posvajanja djeteta.

- Stan je pri završetku tako da čim uselim u stan, odmah krećem u najljepšu životnu priču posvojenje djeteta kojemu se jako veselim. Vratila sam se fakultetu da si status školstva poboljšam, iz razloga što se sve gleda tko što ima, tko je kakvog zanimanja, veličina stana i jednostavno želim ispuniti sve pravne pretpostavke za posvojenje djeteta. Napominjem, nemam ništa protiv posvojenja dječice iz drugih zemalja, primjerice afričkih. Velika sam podrška svim mladim obiteljima koje se odluče za takav čin i posvoje djecu iz afričkih zemalja. Ljudi danas osuđuju takve parove, no za mene je najvažnije spasiti dječicu i dati im beskrajnu ljubav te se nadam da ću uspjeti u svojim namjerama i željama. Nikad neću odustati od toga, takvog sam karaktera. Kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim. Jako sam uporna osoba, nikad ne odustajem. - ispričala je u razgovoru Ines i dodala kako u planu ima i pokretanje svog OPG-a.

