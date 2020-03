Pjevačica nije pazila: Parkirala na invalidsko mjesto, a njezin tim odmah reagirao

Energičnu i veselu pjevačicu Indiru Levak na ovogodišnjoj Dori gledali smo u kostimu dizajnera Juraja Zigmana, a pjesmom "You Will Never Break My Heart" izborila je visoko treće mjesto i najavila zarazni hit koji će se zasigurno još dugo pjevati.

Iako je u Opatiji sve teklo u savršenom redu, bez ikakvih trzavica po ikojoj liniji, 24 sata piše kako se pjevačica našla u nezgodnoj situaciji parkiravši kombi svog tima, prema ispovijesti čitatelja, na invalidsko mjesto. On im je, naime, ispričao da je vozilo tamo stajalo dva dana, ali iz Indirinog tima tvrde da je to nemoguće s obzirom na konstantne probe koje je pjevačica imala.

Čitatelj je fotografirao parkirani kombi, a oni su objasnili da je slika očito nastala nakon što su se parkirali da bi sredili sve što trebaju oko opreme koja im je bila potrebna u dvorani Marino Cvetković gdje su vježbali za nastup.

- Vjerojatno znate da je u vrijeme Dore gotovo nemoguće naći parking u krugu par kilometara oko hotela. U dogovoru s hotelom kombi je na kratko stao kako bi se iznijeli svi koferi i oprema i kasnije je preparkiran. Imamo i potvrdu plaćenog parkirnog mjesta. I nemojmo pretjerivati jer je cijeli tim kombijem išao do dvorane i bio ondje više nego igdje drugdje - rekli su Indirini predstavnici za 24 sata.

Podsjetimo, početkom veljače na Savskoj cesti u Zagrebu u njeno vozilo udario je bijeli Citroen dok je pjevačica putovala na nastup u Sloveniju.

Kada je došlo do sudara, vozač iz Indirinog vozila odmah je izašao iz automobila, a zatim je to učinila i ona. Očevidac je za 24 sata izjavio kako je pjevačica u početku bila smirena, ali to nije dugo potrajalo.



- Pjevačica je u početku bila smirena, no kasnije se uzrujala vidjevši da su je prolaznici prepoznali - kaže čitatelj. Oba vozila pomaknula su se sa strane, nedaleko od hotela Westin i kroz razgovor probali postići dogovor oko nastale situacije.