Indira Levak oduševila kombinacijom za nastup u Beogradu, pokazala je utegnutu liniju

Pjevačica Indira Levak (48) za vikend je nastupila u jednom noćnom klubu u Beogradu i oduševila odjevnom kombinacijom.

Indira odabrala kratku kožnu haljinu koja je naglasila njezinu utegnutu figuru i istrenirane noge koje je istaknula visokim bijelim čizmama, a duboki prorez istaknuo je i njezin dekolte.

Poznato je kako Indira naporno vježba, a pjevačica i njen suprug u svojoj kući imaju privatnu teretanu gdje marljivo trenira pod budnim okom supruga Miroslava Levaka.

Pjevačica je prije nastupa nasmiješena pozirala okupljenim fotografijama, a uvijek dobro raspoložena Indira na Instagramu se pohvalila sjajnom atmosferom na koncertu.

Foto: M.M./PIXSELL 11, March, 2022, Belgrade - Singer Indira Levak on the eve of her performance at the Kasina by Community club. Indira Levak. Photo: M.M./ATAImages 11, mart, 2022, Beograd - Pjevacica Indira Levak uoci nastupa u klubu Kasina by Community. Photo: M.M./ATAImages Photo: M.M./PIXSELL

Inače, energična i kreativna Indira Levak osim pjevanjem bavi se i dizajnom namještaja i u tome je jako uspješna. Često na njezinim fotografijama koje objavljuje na Instagramu možemo primijetiti komade namještaja s njezinim potpisom.

- Volim minimalizam i čiste linije. Iz iskustva znam da je najbolja investicija upravo kupnja takvog namještaja koji se lako uklapa u sve stilove. Danas je moderno spajati nespojivo, a namještaj s mojim potpisom odlično pristaje u svaki interijer i eksterijer. Naša je prednost što se možemo prilagoditi svim zahtjevima prostora jer radimo namještaj po mjeri. - rekla je Indira o svom dizajnu u intervju koji je dala za naš magazin Living.

VIDEO Emisija Doba uskoka nominirana je za Večernjakovu ružu: "Reakcija publike je sjajna"