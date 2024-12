Ilona i Ivica se posvađali, evo za što optužuju jedno drugo: 'To je bio samo test'

RTL-ov show "Ljubav je na selu" bliži se svome kraju, a farmeri su već odabrali svoje djevojke te se većina njih nalazi na romantičnim putovanjima. Ivica i Ilona na romantičnom putovanju su se i posvađali. Naime, par se uputio na večeru. Ivica je iznenadio Ilonu posebnim obrokom za koji je morala imati povez na očima. "Čemu povez na očima, molim te? Kakvo je to iznenađenje?", pitala ga je ona. Objasnila je da ne voli iznenađenja jer onda ne zna što je čeka i istaknula je da ju je strah samog iznenađenja.

Ivica je pripremio za nju tekst u kojem joj je rekao koliko mu znači i istaknuo da želi okrenuti s njom novi list i da se briše sve što je bilo. Zahvalio joj se što ga je saslušala, a ona je rekla da nije imala izbora. "Shakespeareu, nisam te prepoznala", komentirala je. Dodala je kako njegove riječi nemaju za nju puno značenja nakon svega što se događalo. "Problem je u tome što ne znam da li mogu prijeći preko stvari koje si napravio, ne samo s Klarom. To je bio test samo da vidim da li stojiš iza svojih riječi. Veći je problem poslije toga što je bilo, poruke u tvom telefonu koje sam našla s drugim curama", rekla je Ilona Ivici.

"Nakon zaruka i svega neki mi vragić nije dao mira, ja sam ušla u njegov mobitel, našla poruke od njegovih bivših cura, dogovarali su se kako će se vidjeti", otkrila je. "Ja ne šaram sa strane nikad. Kad sam s nekim u vezi, to ne postoji kod mene", rekao je Ivica. "Isto kao što sam ja došao jednom kod tebe u Zagreb. Ti si spavala, nisam te nikako mogao probuditi, pogledao sam kroz prozor i imao sam što vidjeti", dodao je. "To što me optužuje da me našao u krevetu s drugim muškarcem, to je bio moj bratić", istaknula je Ilona. "Ja sam ti rekla tko je to bio", poručila je Ivici. Otkrila je da ima više od 20 bratića.

Nakon ove prepirke, i Ivica i Ilona o svemu su progovorili za RTL.hr. "To je sve bilo prije nje. Mogao sam i Iloni uzeti mobitel i vidjeti s kime se dopisivala. To su stare poruke. To je djetinjasto od nje. Zatekao sam muškarca u krevetu s njom. Kako bi mi to bilo svejedno? Mogu ja reći da sam sa sestričnom u krevetu. Tko leži s bratićem u krevetu?", komentirao je Ivica. Ovu njegovu izjavu čula je i Ilona.

- On može tvrditi što hoće, ali njegove poruke sa sedam drugih žena dokazuju suprotno. Naravno da sam ih slikala i imam ih i danas na mobitelu. Nakon farme i zaruka su te poruke nastale. U pet poruka se spominju i "ugodne večeri", tako da mogu sa sigurnošću i reći da je imao nešto s najmanje njih pet, a meni tu neku ljubav izjavljuje - rekla je Ilona svoju stranu priče, pa i prokomentirala njegove optužbe.

- Prvo, ja sam ga zvala naknadno da se vrati i upozna moju tetu i bratića koji su doputovali to jutro i spavali kod mene i moje majke u kući, ali on nije htio. Drugo, zna i sam kakav mi je raspored u sobi i da imam samo jednu spavaću sobu, u kojoj smo bratić i ja spavali, a majka i teta u dnevnom boravku. Šta bih trebala vlastitoj krvi dozvoliti da spava na podu? Nikad, pa ni tad! - pojasnila je te osvrnula i na vezu s Ivicom.

- On meni dao šansu? Ja sam njemu tri šanse dala. Prvo nakon intimnog odnosa s Klarom, a meni izjavljuje ljubav, druga šansa je bila nakon što me direkt nakon zaruka odveo bivšoj curi u kafić gdje radi kako bi se "pohvalio". Ako mu nije stalo do nje, zašto bi ga uopće veselilo da ona vidi kako je njemu lijepo bez nje? Treća šansa mu je bila nakon svih tih poruka i vidljivog dokaza da se našao s tim ženama. I kuma Ivana to može potvrditi jer sam njoj i proslijedila njegove poruke s njima. Htjela sam da mi dokaže tu ljubav koju toliko izjavljuje, ali bome je dokazao tko je i kakav zapravo. Znao je da četvrtu šansu neće dobiti, ali se i dalje nadao i trudio. O tome je trebao razmišljati prije nego li je napravio što je napravio - rekla je Ilona.

