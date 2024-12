Maja Šuput o situacijama koje gotovo svaki dan doživi kad je sa sinom: 'On misli da je to normalno'

Svaki video malenog Blooma koji Maja Šuput objavi na Instagramu izaziva veliku pozornost njezinih obožavatelja i snimke njezinog preslatkog trogodišnjeg sina često imaju i milijun pregleda. Maleni Bloom je pravi šarmer i od mame je naslijedio i glazbeni talent i pratitelji naše pjevačice ga obožavaju. - Njemu je normalno da se s njim ljudi slikaju, on fakat ne zna da to nije normalno. Kad smo zajedno ne pitaju mene za sliku nego je li se mogu s njim. Kažem ako se dijete hoće slikati slikajte se, i onda on nekad kaže ne, ali u većini slučajeva da-da. Jako uživa u pažnji i to je na mene. Sve curice ga i mlađe i starije grle i ljube on misli da je i to normalno. Tako da on jako koristi tu ljubav i sve ih poziva doma, i svi su nam doma uglavnom i misli da je i to normalno - ispričala je Maja nedavno u razgovoru za IN Magazin.

Maja kaže kako Bloom već ima izražen karakter i kaže: - Nije on mamin sin, ima on karakter, kaže on meni vrlo jasno, a ne ne. Ima karakter i ima stav, neke stvari možeš djecu naučiti, a s nekom crtom se ipak sami po sebi i rode. Ja ga učim da se žena mora ispoštovati. Maleni Bloom je zvijezda gdje god se pojavi, pa čak i u zemljama u kojima nitko ne zna da je njegova mama popularna pjevačica, pa je tako bilo i kada je nedavno obitelj Šuput-Tatrinov boravila u Africi na obiteljskom odmoru kada je maleni u jednom trenutku čak uzeo i mikrofon u ruku, te zapjevao.

– Da, Bloom je zvijezda gdje god da zapravo putujemo. Od prvog dana kad se rodio ljudi imaju potrebu igrati se s njim, ljubiti ga, maziti, nositi... Tu pričam o ljudima koji nemaju pojma da sam ja javna osoba. Čovjek bi mogao pomisliti: "Ah, mama mu je poznata, pa znamo tko je dijete, pa se igramo", ali na svim putovanjima, gdje ljudi ne znaju tko sam ja ni tko je dijete, otac itd. ista je situacija. Jednostavno, dijete ima karizmu i od trenutka otkad uđe u avion, stjuardese se bave samo s njim. Putnici ga hrane, maze, daju mu igračke. Kad dođemo na recepciju, svi zaposlenici i žene i muški su njegovi. Nevjerojatno kakvu karizmu ima i tako on djeluje na moje pratitelje - ispričala nam je nedavno Maja i otkrila kakve najčešće poruke dobiva od obožavatelja.

- To mi pišu po cijele dane, doslovno pišu: ‘Dobro, sad vidimo gdje si, možeš li nam pokazat što radi Bloom?’. On je najbolji suputnik kojeg možete zamisliti i to je bio oduvijek i kao beba, kad je zapravo mogao reagirati svakako, i u avionu i na putu, jer djeca su djeca i može ih potaknut bilo što na plač i nervozu. No, on to nikad nije bio. A sad kad je u potpunosti svjestan svega i svojih želja i stvari koje ne želi, onda možemo to iskomunicirati. Međutim, njemu je i dalje avion uz hranu, hotel i glazbu najbitnija stvar. On, kad čuje da ide na taj avion, kao da dobije tri baterije u guzi i trči na avion. Kad uđe u avion, najbitnija stvar je: "Kad ćemo jesti?" To je ta druga stvar, i kad shvati da smo krenuli, onda samo utone u san i to je genijalno. To je onda malo mira i za mene i za tatu. I čim sletimo na destinaciju, dijete naspavano, krene dalje u akciju. Njemu je ovo putovanje bilo fenomenalno. Ni mi nismo znali kako će reagirati na sve te životinje, međutim, eto, za svaku me pitao možemo li je voditi kući - ispričala nam je.

