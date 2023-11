Alka Vuica promijenila imidž: Šokirala obožavatelje u 63. godini

Hrvatska pjevačica Alka Vuica (62) početkom tjedna došla je podržati svog kolegu Borisa Novkovića na koncertu u dvorani Vatroslava Lisinskog. Kako je već otkrio Novković, ona je bila jedna od onih s kojima se družio u backstageu. Alka je s kolegom, zagrebačkim kantautorom i pjevačem Mladenom Burnaćem pozirala fotografima i pokazala znatno drugačiji imidž. Nosila je crne mačkaste naočale, dok je kosu splela u afričke pletenice. Da nije nosila sako leopard uzorka, po kojem je prepoznatljiva, rijetki bi je na prvu prepoznali. - Pratim što je u trendu jer sam jako pomodna, ali najvažnije mi je da mi nešto dobro stoji i da mi se sviđa. Neke žene ni sa 20 neće odjenuti ono što ću ja sa 60 godina. Sve ovisi o stavu i svjetonazoru koji određuju naš ukus u odijevanju, ali i u načinu života - rekla je nedavno za Story popularna pjevačica koja je poznata po evergreen hitovima kao što su 'Laži me', 'Varalica', 'Ženska posada', Šta te briga', 'Otkad te nema', 'Nek ti jutro miriše na mene', 'Ej, šta mi radiš' i mnoge druge.

Osim toga, osvrnula se na starenje i koliko pažnje pridaje izgledu. - Uvijek mi je bilo važno kako izgledam, a što više starim to mi je izgled sve važniji. Nekad sam u svakoj pozi izgledala odlično, bila sam jednostavno zgodna. To me razmazilo pa sad na sve pazim i smeta me kad vidim koliko se mijenjam. Nisam od onih žena kojima je svejedno. Ali,meni nije svejedno ni kakva mi je kuća, volim da je sve uredno, posloženo, ispeglano, mirišljavo. Jednostavno, volim da je lijepo! A seksepil? To je nešto od čega smo sazdani, netko više, netko manje… Od seksa ne treba odustati dokle god ste poželjni. Seks pokreće svijet, nije to neka tabu tema ili nešto što je zabranjeno… Drago mi je što je moja pjesma seksi i što širi takvu vibru - objasnila je pjevačica.

Podsjetimo, Alka Vuica zaslužna je za brojne hitove koji su proslavili naše domaće glazbenike, pa je tako recimo njen potpis na pjesmama koje je početkom 90-ih pjevala Tajči: 'Hajde da ludujemo', 'Moj mali je opasan', 'Don Juan i smokvica', a pisala je i za Mladena Grdovića i Josipu Lisac i sada Alka broji već 40 godina na glazbenoj sceni.

