Gledatelji o novom showu: 'Ovo je užas, nikada ništa gore nisam gledala!'

U petak je na Novoj TV emitirana premijerna epizoda novog zabavnog showa "Tko to tamo pjeva?" u kojoj je nastupio Šibenčanin Dražen Trogrlić. Natjecatelj je na kraju showa kući otišao s 2.500 eura i sjajno se zabavio. Cilj emisije je otkriti tko od tajnih glasova ima skriveni vokalni dar, a tko baš i ne. Natjecateljima u tome pomažu panelisti – Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski, Goran Vinčić, a u prvoj emisiji gostujuća panelistica bila je Indira Levak. Natjecatelj je prošao kroz nekoliko izazova, a gledatelje i natjecatelja kroz show vodi Frano Ridjan. Dan nakon showa, gledatelji su na društvenim mrežama ostavili svoje dojmove o novom formatu. Na Facebooku su istaknuli da im se show baš nije svidio. - Nije loše, ali i nije baš nešto ekstra zabavno - jedan je od komentara, a druga je osoba dodala da je ona prebacila program.

Foto: Screenshot

"Je l' samo ja ne kužim koncept ili vas ima još?", bilo je pitanje jednog gledatelja. "Meni je ovo nula bodova, nije čak ni smiješno", "Nikada ništa gore nisam gledala! 20 minuta i pametnom dosta!", "Ovo je užas", pisali su gledatelji, no bilo je i onih koji nisu podržali toliko negativnih stavova.

- Prestanite s hejtom. Show je zabavnog karaktera, poanta je da se ludira, baca fore. Što bi trebali biti kao kipovi?! - komentar je jedne osobe. A što vi mislite o novom showu, glasujte u našoj anketi.

Podsjetimo, natjecatelj je u showu imao nekoliko izazova. Prvi izazov koji je bio pred natjecateljem Draženom Trogrlićem bio je Playback u kojemu su u tri runde troje tajnih glasova pjevali na matricu sa snimljenim glasom – dobri pjevači svojim glasom, a loši tuđim. Cilj je bio eliminirati lošeg pjevača kako bi osvojio poU prvoj rundi nastupali su trbušna plesačica, boksač i tenisačica. Mišljenja o tome tko je dobar pjevač, a tko ne, podijelila su žiri, pa dok su Alka i Indira Draženu insinuirale da je tenisačica dobra pjevačica, ostatak žirija imao je svoje kandidate za eliminaciju. Dražen je bio uvjeren kako je tenisačica loša pjevačica pa ju je odlučio eliminirati, a trenutak razotkrivanja u kojemu je tenisačica pjevala svojim glasom – otkrio je da je bio u krivu. Tenisačica je dobar glas, pa tako Dražen nije osvojio 500 eura u prvoj rundi prvog izazova. ''Nema ono slušaj mater - slušaj Indiru i Alku!'' poručila mu je Indira.

Ni u drugoj rundi Dražena nije poslužio vlastiti instinkt, pa je između fana Zdravka Čolića, novinarke i fizioterapeuta, odlučio eliminirati fana Zdravka Čolića, koji je u razotkrivanju, pustivši svoj glas, izazvao opće oduševljenje među panelistima i publikom u studiju. Prvih 500 eura Dražen je osigurao u trećoj rundi prvog izazova u kojoj su nastupali domaćica, arhitektica i svirač na sprovodima. ''Ovo je meni po meni čisto kao dan. Arhitektica jako dobro pjeva, domaćica jako slatka, ali pjevač na sprovodima ne pjeva'' uvjeren je bio Luka, s kojim je mišljenje dijelio i ostatak panela. Dražen je eliminirao svirača na sprovodu, koji se u razotkrivanju pokazao kao loš glas.

U drugom izazovu, koji nosi naziv To sam ja, Dražen je mogao odabrati tri tajna glasa čiji videi, kao dodatni dokazi, mogu pomoći da bude bliže svojoj odluci. Dokaz je snimka iz privatnog života tajnog glasa. Dražen je odlučio da želi vidjeti dodatne dokaze domaćice, trbušne plesačice i novinarke, nakon čijeg je videa nastala rasprava među panelistima. Naime, Luku je ''zažuljala'' novinarka pa je ustvrdio da ona sigurno nije novinarka jer nema novinarski ''mot''. ''Što ona treba raditi? Kakav to mot treba imati?'', priupitala ga je Indira začuđeno. Draženu dodatni dokazi nisu bili od pomoći, pa je ipak odlučio poslušati svoj unutarnji instinkt i eliminirati fizioterapeuta koji mu je donio još 500 eura, a za vrijeme njegovog nastupa nastao je lom u studiju, te mu se Indira pridružila i zapjevala s njim svoju pjesmu.

U trećem izazovu, naziva Tajni studio, natjecatelju se pušta video s odabranim tajnim glasovima od kojih želi dobiti ekskluzivni uvid u nove dokaze iz glazbenog studija. U tajnom studiju događaju se brojne neočekivane stvari, a pravi glas tajnih glasova podvrgnut je vokalnoj manipulaciji od strane modulatora glasa. Dražen je u ovom izazovu odabrao čuti boksača i arhitekticu, no i dalje mu to ništa nije pomoglo pa je eliminirao trbušnu plesačicu na zadovoljstvo panelista. U razotkrivanju se pokazalo da trbušna plesačica ima loš glas, pa je tako s dodatnih 500 eura, Dražen stigao do 1500 eura u svom saldu. Posebno zanimljivo bilo je nakon razotkrivanja, kada se panelist Vinčić poželio okušati u trbušnom plesu, zaplesavši s tajnim glasom.

Četvrti izazov Ima slike, nema tona natjecatelju nudi mogućnost da u videu u kojem je tajni glas u nekoj određenoj svakodnevnoj radnji, vezanoj uz njegovo zanimanje/karakter na milisekundu čuje njegov pravi glas. Dražen je odabrao boksača i novinarku. ''Po nogama se vidi da nije boksač, prespore su!'', komentirala je Alka, a Indira je poručila: ''Idemo u sparing!''. Dražen je odabrao za eliminaciju boksača kazavši: ''Da bi vuk bio sit, ovca cijela, a panelisti u harmoniji, a najmanje je važno što će biti sa mnom, eliminiram boksača.'' U razotkrivanju boksač se pokazao kao loš glas, pa je tako Dražen osvojio još 500 eura.

U petom izazovu, Glasoboju, preostala tri tajna glasa – novinarka, domaćica i arhitektica ponovno su pjevala playback na matricu u kojoj su dva različita glasa, jedan dobar, a jedan loš. ''Ova igra se treba zvati sad znam da ništa ne znam. Gotovo sam siguran da arhitektica i novinarka dobro pjevaju, ali mislim da nam domaćica želi pomutiti račune'' komentirao je Luka dok je Vinčić dobacio: ''Arhitekticu bih ja izbacio naglavačke iz studija!''. Dražen je odlučio eliminirati arhitekticu obrazloživši kako je prilikom ulaska u studio prvo zamijetio domaćicu i sam sebi rekao kako će ju ostaviti do samog kraja. ''Ne, ne ja ću poludjeti!'' negodovala je Gianna na njegov odabir, a u razotkrivanju se pokazalo kako arhitektica ima dobar glas, pa tako Dražen u ovom izazovu nije osvojio novac. ''Dražene, crni Dražene, što sam ti rekla!'' poručila mu je Gianna, dok su panelisti i voditelj Frano Ridjan Vinčića poslali da se ispriča arhitektici za svoj komentar. Kleknuvši pred njom, poručio joj je: ''Hoćeš li mi graditi kuću?''

Posljednji, šesti izazov Intervju daje mogućnost natjecatelju da odabere jednog od dva preostala tajna glasa, kojemu će unutar 30 sekundi postavljati pitanja, ne bi li otkrio kakav trag koji mu daje naslutiti pjeva li tajni glas dobro ili loše. Pravi glas tajnog glasa također je podvrgnut vokalnoj manipulaciji od strane modulatora glasa. U ovom izazovu, Dražen je odabrao ispitivati novinarku kojoj je postavio pitanja što sluša od glazbe, gdje nastupa. Pravo na jedno pitanje imali su i panelisti, koji su je priupitali iz kojeg tonaliteta pjeva. Novinarka je odgovorila – visokog, nakon čega su odmah zaključili da ne zna pjevati te da ju Dražen treba eliminirati. Dražen je dijelio mišljenje s panelistima i eliminirao novinarku, koja se u razotkrivanju pokazala kao loš glas pa je tako Dražen osvojio 500 eura.

Pred samim krajem, finalnim duetom u kojemu posljednji preostali natjecatelj pjeva zajedno s gostom panelistom, natjecatelj ima pravo odustati te otići kući s osvojenim iznosom ili igrati do kraja i riskirati, pa ukoliko tajni glas bude dobar pjevač – osvaja glavni iznos od 5.000 eura, dok u slučaju da tajni glas bude loš glas – natjecatelj gubi sav novac.

Kazavši kako misli da je domaćica dobra pjevačica, ipak je odlučio da neće nastaviti borbu za glavnu nagradu. ''Nikad nisam volio u životu riskirati, to je za neke druge karaktere'', kazao je Dražen otišavši kući s osvojenih 2.500 eura. Indira je u finalnom duetu zapjevala svoju pjesmu 'Iskra', a domaćica se pokazala kao loš glas, što je izazvalo oduševljenje u studiju jer Dražen se nije kockao i tako izgubio sav novac.

