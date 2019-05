Iako ih je obitelj Buza pobijedila, Švigači ipak ne napuštaju show

U posljednjoj ovotjednoj emisiji „Fittest Family“ snage će odmjeriti obitelji Buza i Švec, što se moglo proglasiti i svojevrsnim derbijem s obzirom da je riječ o obiteljima koje od početka konkuriraju za pobjednike. Jednako „nabrijani“ na pobjedu su, osim obitelji, bili i njihovi treneri – Vlado Šola, koji vodi obitelj Buza, i Norbert Žmegač Kunić, koji vodi Švece.

Obitelji su krenule s izazovom „Do zastave“ u kojem su morali veslati 200 metara do užeta na koje se jedan od članova obitelji mora popeti i uzeti zastavicu s vrha. Veslanje se i njima, kao i svim obiteljima prije, pokazalo kao najveći problem. Šveci su ipak u nekom trenutku uspjeli uhvatiti ritam i prije su došli do užeta pa se Matej počeo penjati, no pred sam kraj je Patrik Buza ipak bio spretniji te je uzeo zastavicu. Matej je na kraju odustao pa je njegov zadatak završio brat Danijel. Pomalo razočaran bio je i trener Norbert, ali još više razočaran bio je Matej, koji je objasnio da su mu ruke otkazale od hladnoće, a ozlijedio je i šaku.

U sljedećem izazovu „Čvrsta ruka“ Šveci i Buze morali su visjeti na šipci 4,5 metra iznad mora, a krajnji rezultat je bio zbroj svih članova obitelji. Buze su prvi odradili taj zadatak – Erik je prvi pao u more, a nakon njega i brat Patrik, pa sestra Vanessa te je na kraju najviše morao „potegnuti“ tata Goran. Njihov rezultat je bio dosta skroman, ukupno su izdržali 5:34 minute na prečki.

Šveci su prije izazova smatrali kako ne bi trebali imati većih problema sa zadatkom jer je to jedna od vježbi koje redovito rade na svojim treninzima. Prva je u more pala strina Željka, nakon nje Danijel pa Angelo. Matej je ipak odradio zadatak dovoljno da budu bolji u ukupnom rezultatu – izdržali su 6:28 minuta u zraku. Iako su u ukupnom zbroju imali isti broj bodova, prema pravilima, u takvom slučaju ona obitelj koja je više izdržala u zraku ide dalje, a to su u ovom slučaju bili Šveci. Tako su u eliminator išli Buze koje je tamo već čekala obitelj Švigač.

U eliminator su krenuli tako da su po dva člana iz svake obitelji morala doplivati do čamca nakon čega su ih ostali članovi vukli do plaže. Za obitelj Buza su plivali braća Erik i Patrik, a za Švigače Lucija i Borna.

Buze su prvi došli do čamca, što im je dalo prednost, koju su ipak izgubili dok su dotrčali do poligona na kojem su ih čekale prepreke. Ipak, bili su nešto spretniji te su na kraju brže završili zadatak i tako osigurali ostanak u showu. Trener Šola bio je iznimno ponosan na svoje Buze, dok se Norbert morao pomiriti s odlaskom još jedne obitelji.

Šola, koji ima mogućnost spasiti jednu obitelj, a mogao je birati između Švigača i Perinovića, koji su ranije ispali, odlučio je spasiti Švigače. Poručio im je da će itekako morati opravdati njegovo povjerenje.

Novi izazovi su pred obiteljima već u ponedjeljak u 21 sat u novoj epizodi RTL-ova showa „Fittest Family“!