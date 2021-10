Hrvatski glazbenici na turneji s blues legendom: 'Čudno je vidjeti kako se publika grli'

Bubnjar i producent Leo Anđelković i basist Boris Hrepić Hrepa trenutačno su u Skandinaviji, gdje sviraju na turneji s legendarnim britanskim blueserom Normanom Beakerom (71). Beaker je u 55 godina dugoj karijeri svirao s mnogim ikonama bluesa i rocka, kao što su Jack Bruce, Van Morrison, Buddy Guy, Chuck Burry te i sam kralj bluesa BB King, u čijem je bendu bio prvi Europljanin. Leo s Normanom svira već dvije godine, a Hrepa mijenja njihova basista Johna Pricea. U Skandinaviji su mjere, pogotovo u Norveškoj, sasvim ukinute pa su im koncerti prepuni dobrih vibracija, kao u stara vremena.

– Malo je bilo na prvu čudno vidjeti publiku bez maski i ikakvih ograničenja kako se grli i pozdravlja bez ustezanja. No brzo se čovjek navikne, jer to nam je ipak prirodno ljudsko ponašanje. Velika je čast dijeliti pozornicu s jednim takvim legendarnim blueserom, koji je ne samo prvoklasni gitarist i pjevač nego i jako duhovit čovjek s tipičnim britanskim humorom. Imao sam tremu prije prve svirke, ipak je Jack Bruce iz Creama 40 godina svirao s njim bas, ali već na prvoj svirci u Nizozemskoj pohvatao sam konce – kaže Hrepa.

Ovaj dio turneje traje 45 dana i obuhvaća 10 zemalja, od Norveške, Danske, Švedske pa sve do Italije i Hrvatske, u kojoj će nastupiti polovicom studenoga, i to u Šibeniku, Virovitici i Zagrebu. Budući da se tada na scenu vraća Bruce, Hrepa će kao gost na koncertu u Hard Placeu 19. studenog zasvirati na usnoj harmonici.

Osim pozornice Norman, Leo i Hrepa dijele i blues-albume snimljene u isto vrijeme i na istom mjestu. Krajem 2019. u Sound Station Studiju u Zagrebu Norman je snimio cijenjeni i hvaljeni “Running Down The Clock”, Hrepa sa Sunnysidersima “The Bridges”, o čijem smo svjetskom uspjehu pisali, a nedavno je objavljen i prvi album Leovih The Screaming Wheelsa pod nazivom “Istramental”, koji je odmah po izlasku privukao pozornost. Leo je i producent sva tri albuma.

– Privilegija je svirati s ova dva vrsna instrumentalista kao što su Leo i Boris. Dao sam im i nadimke: Istrian Tornado i Dalmatian Destroyer – kazao je uz osmijeh Norman Beaker.

Inače, Hrepa je nedavno napisao glazbu i tekst za novi singl Daleke obale “Cvijet”, koji podsjeća na najbolje pjesme tog benda, tamo još s početka devedesetih.

– Pjesma “Cvijet” romantična je posveta nježnoj i zatomljenoj ljubavi. U vrtoglavoj jurnjavi koju nam svakog dana nameće ova sve mahnitija svakodnevica čovjek zaboravi zalijevati taj nježni cvijet ljubavi koji svi imamo negdje u sebi i koji treba tek nekoliko kapljica pažnje da bi se otvorio. Cvijet je uvijek bio simbol božanske divote i kreacije jer čovjek je u stanju izmisliti i stvoriti štošta, od mikrokamera pa do golemih strojeva koji lete u svemir, no nije u stanju stvoriti nešto tako prekrasno i nježno kao što je jedan običan mali cvijet – kazao je Hrepa.

