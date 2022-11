Hrvatska je zemlja rentijera, no, čast iznimkama, to što iznajmljuju je - jedno gore od drugoga

Činjenica je da su cijene nekretnina u proteklih nekoliko godina u stalnom porastu, a u nekim dijelovima zemlje taj postotak je čak i dvoznamenkast u odnosu na prethodnu godinu. No zašto je to tako? Potražnja nekretnina u Hrvatskoj je velika, a kada je velika potražnja, cijene rastu, što je osobito vidljivo kada je riječ o stanovima u novogradnji u velikim gradovima i na obali, gdje su nekretnine često rasprodane i prije nego što budu postavljeni temelji za gradnju.



Pogledamo li unatrag, porast cijena nekretnina započeo je još 2015. godine te je rezultirao agregatnim porastom cijena stambenog prostora i preko 40 posto u nekim sredinama. No, uz vidljiv rast cijena, bitno je pogledati i kakve se nekretnine prodaju i iznajmljuju, a Hrvatska realnost vizualno i nije najbolja, čast izuzecima koji rade fantastične projekte.