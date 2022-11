Hollywoodski zavodnik iznenadio novim imidžem, neki ga nisu odmah prepoznali: Djeca su me obrijala

Glumac Robert Downey Jr. (57) iznenadio je obožavatelje promjenom imidža na nedavno održanoj premijeri filma ''Sr.'' u Hollywoodu pojavio ćelav. Crvenim tepihom prošetao je u plavom odijelu s uzorkom te crnoj majici, a na licu je imao prepoznatljive sunčane naočale.

Robert za novu frizuru nije angažirao frizera već svoju sedmogodišnju kći Avri I sina Extona, a simpatičan video podijelio je na društvenim mrežama.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS Robert Downey Jr. attends a screening for the documentary Sr. during AFI Fest in Los Angeles, California, U.S. November 4, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS - Oprostite što prekidam, ali trebam vašu pomoć. Znate da uskoro započinjem novi projekt?, pita ih Downey Jr. mališane koji su zajedno ukrašavali bundevu.

- Da, Sympathizer, odgovara mu kći - misleći na njegovo sudjelovanje u nadolazećoj adaptaciji bestselera Vieta Thanha Nguyena, a glumac ih potom moli da mu obriju glavu.

- Točno. U svakom slučaju, ne želim nositi masku za ćelavu glavu, pa, hoćete li mi obrijati glavu?

Video potom prikazuje kako su Exton i Avri ocu obrijali glavu raznim britvama i trimerima, a na kraju se našalio i pitao djecu: ''Koliko vam dugujem?''.

Podsejtimo, Robert je u braku sa Susan Downey od 2005. godine s kojom i ima ovo dvoje djece, a prije nje, u braku je bio s Deborah Falconer s kojom ima 29-godišnjeg sina India Falconera.

