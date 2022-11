Pogledajte u kakvoj su atmosferi Doris Pinčić i Davor Guberović proslavili ulazak u brak

Glumica i voditeljica emisije "Dobro jutro, Hrvatska" Doris Pinčić danas u 13 sati udala se za Davora Guberovića. Par je snimljen dok je izlazio iz matičnog ureda, a na svadbi su bili prisutni članovi njihovih obitelji te nekoliko bliskih prijatelja za koje su kasnije priredili svadbenu večeru u poznatom zagrebačkom restoranu V Starem Melinu.

Dobro raspoloženi mladenci uživali su s gostima u intimnoj atmosferi, a kako su se proveli možete pogledati u našoj galeriji fotografija. Doris je na vjenčanju nosila bijelo odijelo i ružičaste salonke, dok je njezin suprug za njihov veliki dan odabrao klasično i elegantno odijelo. Za vezu voditeljice i 13 godina starijeg menadžera u jednom trgovačkom lancu javnost je doznala u ožujku ove godine nakon što su se vratili iz Afrike gdje su se zajedno popeli na Kilimanjaro. Uspon je trajao šest dana, kako je Doris opisala na svom Instagramu,

- Svaki dan penjali smo se u prosjeku od 6 do 8 sati, a posljednji dan hodali smo sve skupa 14 sati. Sistem je takav da se ide od kampa do kampa, svaki dan po malo kako bi se tijelo priviknulo na visinu. U šest dana prošli smo kroz gotovo 10 baznih kampova, spavali u šatoru (imali izvrsno vrijeme skoro sve dane osim jedne noći sa strašnim vjetrom..), i boravili smo sa našom ekipom nosača koji su se brinuli za naše stvari, postavljanje šatora i pripremu hrane. Prva tri dana okusima koje su nam servirali bili smo oduševljeni, kasnije nam je već sve to izlazilo na uši. Sreća da sam se dobro opremila čokoladicama, orašastim plodovima i vitaminima koje sam uvijek imala spremno i pri ruci. Moj apetit je na planini radio nevjerojatno, jela sam kao luda i mislim da mi je to pomoglo da odradim uspon i napor relativno lagan - opisala je tada Doris njihovu avanturu. I za Doris i za Davora ovo je druga bračna sreća, a voditeljica iz prethodnog braka ima sina i kćer dok Davor ima dva sina.