Tko je suprug Doris Pinčić? Odrastao je u Daruvaru i zaljubljenik je u motore i planinarenje

U krugu najbliže obitelji i prijatelja Doris Pinčić i Davor Guberović danas su izmijenili bračne zavjete. Par za čiju vezu javnost zna od kraja ožujka ove godine trudi se svoju privatnost sačuvati za sebe, a Doris je na početku njihove veze izjavila kako njezin partner nije osoba iz javnog života i ne želi ga izlagati svijetlima reflektora.

Davor Guberović je menadžer u jednom trgovačkom lancu, 2020. godine se rastao i iz prvog braka ima dva sina. Zaljubljenik je u motore, planinarenje i kako je sam napisao za Moj portal, opisujući uspon na Kilimanjaro, aktivno se bavi i sportom. Tada je rekao kako se krajem kolovoza 2021. popeo na Triglav koji ga je oduševio, i odmah je znao da želi nešto više.

- Odluka je pala spontano, umjesto motorom po sjeveru Afrike (putovanje koje sam planirao sa ekipom Slovenaca za svibanj) odlučio sam se za penjanje na najviši vrh Afrike- Kilimanjaro s vrhom Uhru Peak koji se nalazi na 5895 metara nadmorske visine. S obzirom na to da sam sportaš, već sam bio u dobroj formi pa nije bilo potrebno raditi dodatne pripreme. Poslušali smo savjete iskusnih planinara koji su prošli ovaj uspon i to je bilo uglavnom to. - napisao je za Moj portal Guberović.

Davor je osnovnu i srednju školu završio u Daruvaru, a onda je zbog fakulteta otišao u Zagreb u kojem trenutno i živi. Ljubav prema motorima prenio je i na svoju novu suprugu koja je jednom prilikom objavila zajedničku fotografiju snimljenu nakon njihove vožnje motorom, a jednaku strast dijele i prema planinarenju.

VIDEO Kate Beckinsale na snimanju akcijskog trilera u centru Zagreba