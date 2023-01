Hanks: 'Uloga u Road to Perdition jedna je od mojih najboljih, a ne spominje se dovoljno'

Glumac i producent Tom Hanks glumio je u brojnim kinohitovima te je nagrađen Oscarom, a sada je otkrio za koji film u kojem je glumio smatra da se nije dovoljno proslavio. Hanks je kazao da se radi o filmu 'Road to Perdition' (Put do uništenja) iz 2002. godine te objasnio da je to jedan od najboljih filmova u kojima je glumio, no da se taj film ne spominje dovoljno kada se govori o njegovoj karijeri.

- Iz nekog razloga nitko ne spominje 'Road to Perdition', a to je bio nevjerojatno važan film za mene - izjavio je Hanks prilikom gostovanja u podcastu ReelBlend.

- Snimio ga je Conrad Hall, a glumim ja kao Don Moustache sa šeširom, a tu su i dvije filmske ikone: Jude Law i Daniel Craig. Ubio sam ih obojicu - objasnio je te dodao kako ga ljudi uvijek pitaju o kojim će filmovima pričati u budućnosti.

- Ja sam tip koji puno gleda Turner Classic Movies. Što je film iz 1940-ih ili 1950-ih nepoznatiji, to bolje, jer nemam unaprijed stvorene predodžbe o njemu - poručio je.

Glumac je pokazao i kako je izrazito kritičan prema svom radu te je nedavno kazao da smatra da u svom opusu ima samo četiri filma koja su 'prilično dobra'.

- Nitko ne zna kako nastaje film iako svi misle da znaju. Snimio sam gomilu filmova, a četiri su prilično dobra, barem ja tako mislim. Još uvijek sam zadivljen time kako se filmovi spajaju. Od ideje do titranja slike na ekranu, cijeli proces je čudo - rekao je za People, no te naslove nije želio otkriti.

Hanks je poznat po ulogama u filmovima 'Forrest Gump', 'Spašavanje vojnika Ryana', 'Terminal', 'Da Vincijev kod', 'Gangsterska petorka', 'Elvis', 'Pinocchio' i drugima, a glumac je poznat i po komedijama i dramskim ulogama. Dodajmo i da je 2002. godine producirao i svoj film 'Moje grčko vjenčanje' koji je postao hit.

U svojoj karijeri osvojio je dva Oscara za najboljeg glumca i to za odvjetnika u filmu 'Philadelphia' i za glavnu ulogu u 'Forrestu Gumpu'. Hanks je glumio i u brojnim drugim filmskim naslovima, ali i u serijama. Hanks je i jedan od dvojice glumaca čiji su filmovi sedam puta uzastopno zaradili više od 100 milijuna dolara.

