Frizerski kralj društevnih mreža: U trendu je ono što ja objavim na Instagramu

I love our Vibrant Pastels in @guytang_mydentity Picture includes all these shades 1️⃣Charcoal 2️⃣Pink Diamond 3️⃣Arctic Blue 4️⃣Lavender Lust 5️⃣Mint of Steel 6️⃣Cosmic Coral (international shade) Thank you my amazing team @hairbynoora @ginaatkinson @arianasin

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Nov 14, 2018 at 11:29pm PST