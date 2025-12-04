Grupa MRFY kreće u osvajanje regije s novim singlom „Ljubav“

MRFY, jedan od najuspješnijih slovenskih bendova posljednjih sezona, predstavlja „Ljubav“, singl na hrvatskom jeziku. Prvi je to korak u planu osvajanja ovdašnje i regionalne publike gdje će bend biti izuzetno aktivan u 2026. godini.

"Ljubav na hrvatskom znači ljubav. I to je u svoj svojoj jednostavnosti te beskrajnoj nerazumljivosti bit ove skladbe. Vremena su već dovoljno zakomplicirana. Nećemo ih mi dodatno komplicirati. Širimo ljubav & good vibes only na sve strane svijeta, ponajviše na jug“ – objasnili su MRFY.

"Ljubav", je jedina pjesma na hrvatskom jeziku s aktualnog albuma „Helo“, a stiže kao peti singl, nakon ranije izdvojenih "Pali Pali", "Helo", "Goff" i "Venera". Videospot je službeno predstavljen na događaju povodom pete obljetnice slovenske marke pića NORD, čiji je važan dio i suradnja s bendom. Vrlo ambiciozan spot snimljen u jednom kadru, a režirao ga je Andraž Drobnič, koji djeluje pod umjetničkim imenom Karlo Kirri.

Sljedeće godine MRFY planiraju puno jače aktivnosti u Hrvatskoj i regiji, uključujući i niz koncerata. Prosinac je, ipak, rezerviran za nastupe u Sloveniji, pa ih se tako može vidjeti 20.12. u Kopru, 26.12. u Novom Mestu i 28.12. na Kongresnom trgu u Ljubljani zajedno s Joker Out.

MRFY su indie rock/pop fenomen iz Slovenije. Godine 2018. bend je objavio svoj debitantski album “Story” s hitom Umru zate”, uz rasprodani koncert u Kinu Šiška u Ljubljani.

U proljeće 2021. na radijske valove stiže iznimno popularni singl “Zaljubila”. Nakon ljetne turneje po slovenskim pozornicama, zahvalili su svojoj vjernoj bazi fanova pjesmom generacije “Prjatučki” koji je njihov najuspješniji singl do sada, s više od 850.000 pregleda na YouTubeu.

U proljeće 2022. objavili su treći singl “Angeli”, koji je najavio njihov drugi album “Use”, premijerno predstavljen na dvjema rasprodanim večerima u Ljubljani. Godina je završila s još dva ogromna singla: “San Francisco” i “Tobogan”, te glazbenim nagradama za izvođača, album i pjesmu godine u Sloveniji.

MRFU su bili nominirani za regionalnu nagradu Milan Mladenović 2023. i ponovno 2024. sa singlom u suradnji s Laibachom “Poskočna” te nastupili pred 3000 fanova u Media Centru Ljubljana.

Godina 2024. počela je singlom “Future Idols” za Virgin Records Serbia, zatim singlom “palipali”, a nastavila se hitovima “Tonemo” i “Helo”. Nakon što su bili headlineri najvećih slovenskih festivala 2023. i 2024., u kasnoj 2024. su zajedno s Joker Outom svirali u Skopju, Zagrebu i Beogradu te nastupili na Eurosonicu 2025. Treći, trenutno aktualni, album “Helo” objavljen je u ožujku 2025.