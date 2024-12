Grše upozorio na prevaru: 'Koji monstrumi ovo rade, Bože sačuvaj!'

Chris McCausland

VIDEO Slijepi komičar pobijedio u 'Plesu sa zvijezdama': 'Ovo je dokaz da snovi nemaju granica'

McCausland je dva puta odbio sudjelovanje u showu, bojeći se da bi mogao doživjeti neuspjeh. Kada je konačno pristao, njegove su izvedbe oduševile i publiku i žiri. Posebno pamtljiv bio je njegov nastup uz pjesmu "Instant Karma! (We All Shine On)" Johna Lennona, tijekom kojeg je dio koreografije izveden u potpunom mraku, simbolično prikazujući njegovo iskustvo sljepoće