Goran Višnjić nakon 20 godina napustio je Ameriku i otkrio zašto sada ima novu frizuru

Nakon 20 godina uspješne karijere u Americi naš glumca Goran Višnjić oprostio se od Hollywooda i s obitelji se preselio u Veliku Britaniju. Trenutno se odmara u svom Šibeniku gdje je s ekipom IN Magazina razgovarao o američkoj seriji "Timeless" u kojoj ima ulogu Garcia Flynna i koja se prikazuje na Doma TV-u.

- To je jedan od kompliciranijih likova koje sam igrao. Je li on dobar ili loš - pa u tome je fora, kada mi je uloga ponuđena ja sam znao od samog početka gdje karakter vodi. Predstavljen je kao negativac, ali publika će vidjeti uskoro i pitati se čekaj, čekaj, pa zašto on sada ovo radi, ali jedan je od definitivno najzabavnijih karaktera koje sam igrao - rekao je Višnjić. Kada je počela pandemija koronavirusa njegova obitelj još je živjela u Los Angelesu.

Foto: Nova TV

- Dok smo bili u Kaliforniji navikli smo imati maske i to je postalo normalno, a u kvartu u kojem živimo kuće su dovoljno udaljene i ta socijalna distanca se mogla poštivati. Osim toga svaki vikend bi klince nakon škole odveo na izlet u pustinju jer tamo nema nigdje nikoga. Najgore mi je što ne mogu putovati kako sam navikao prije - rekao je Višnjić koji sada ima novi imidž i na odmor je došao s dugom kosom. Novu frizuru ima jer je nedavno snimao pilot za tv seriju Drakula, ali snimanje je prekinuto zbog korone, a kako nije znao hoće li se serija nastaviti snimati i kada će se nastaviti snimati, glumac je nastavio puštati kosu, ali na kraju se sasvim odustalo od ove serije.

- Kad su rekli da serija neće ići rekao sam pa neću valjda sad šišati kosu kad sam toliko puštao kosu, Ide mi strahovito na živce i htio bih je ošišati, ali možda postoje naznake za nešto gdje bi mi brada i duga kosa dobro došli, a ako to ne prođe onda ću dati nekome od djece da me ošiša - veli naš glumac.