Goran Navojec otkrio nepoznat detalj iz studentskih dana: 'Radio sam na baušteli, a zbog ovog su me svi voljeli'

Glumac Goran Navojec i ove je godine član žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", a na početku emisije podijelio sjećanje na svoje studentske dane i sve dobro nasmijao. ''Ja sam radio na baušteli preko student servisa. Bio sam solidan na mješalici, imao sam priličnu snagu, mogao sam nositi dvije vreće cementa, a kolege na baušteli su me naročito voljeli jer sam mogao četiri sanduka pive nositi odjednom'', ispričao je u svom silu.

Podsjetimo, Navojec je nedavno progovorio i o dugogodišnjoj vezi s kolegicom Marijom Škaričić, s kojom je glumio u filmu Danisa Tanovića "Nakon ljeta". - Mi se u filmu ne susrećemo, ali imali smo priliku raditi nekoliko filmova i ona je meni stvarno najbolja glumica. Ne samo u Hrvatskoj nego i na ovim prostorima, kako mi to kažemo. Divno je s njom raditi, bojali smo se toga prvi put kad smo imali priliku raditi skupa, međutim probili smo led i prekrasna je kolegica, osim što je prekrasna žena. Prekrasan je čovjek i predivna kolegica", rekao je za IN Magazin na splitskoj premijeri filma. Navojec je 13 godina bio u braku s koreografkinjom i plesačicom Larisom Lipovac Navojec, s kojom ima i sina Grgura, dok je Marija bila u višegodišnjoj vezi s redateljem Hrvojem Hribarom. Da su zajedno, počelo se pričati 2016., godinu dana nakon Goranovog razvoda.

GALERIJA: Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako se naš voditelj mijenjao kroz godine

Goran je nedavno u intervjuu za Ekran Večernjeg lista govorio o malom tržištu za glumce, te kako mora snimati reklame kako bi preživio. - Nije mi uopće čudno, neka piva i namještaja. Koliko znam po reakcijama publike, te im se reklame zaista sviđaju, nerijetko ih citiraju i prepričavaju, što znači da su uspjele. Ima tu prostora za glumačke minijature mojih kolega i mene, tako da se na snimanjima uglavnom dobro i zabavimo. Da nema reklama, teško bih, čak i ja koji toliko radim, preživio. Mi se borimo s malim proračunima i premalo ulažemo u proizvodnju filmskog i televizijskog programa.

Imamo divnih glumaca, redatelja, scenarista, snimatelja i ostalih filmskih djelatnika koji imaju ideja i talenta, ali nemaju dovoljno sredstava. U zadnja dva desetljeća dogodile su se u svijetu ogromne promjene i činjenica je da je televizijski program s tim najrazličitijim platformama danas rame uz rame s filmskim. Mi ne možemo pratiti taj trend jer proizvodimo premalo i prejeftino.

Naravno, film je bio i ostao dragulj, ali utrka s televizijskim serijama vani je sve žešća. Serije su danas nerijetko jednako dobro snimljene, fantastično glumljene ili režirane. Nekad je televizija bila kao neka B produkcija, nisu Robert De Niro niti Al Pacino glumili na televizijama. Odlazak u kino bio mi je u mladosti uvijek romantični izlazak u neki drugi svijet. No, danas se sve prebacilo u trgovačke centre koji bliješte neprivlačnošću i nikako nisu primjereni uživanju u filmskoj magiji. A uz to, kako bi izveo obitelj na projekciju, ne moraš više samo platiti ulaznice nego i sve moguće grickalice, sokove, figurice, pa je to postao i ozbiljan, mnogima neprihvatljiv trošak, rekao je Navojec.