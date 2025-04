HRT-ov reporter tijekom javljanja uživo najavio: Nakon ovoga idem na bolovanje

Naš Krešo Volarević jutros u baloneru u borbi s udarima vjetra, kao Edi Škovrlj na Masleničkome mostu, piše na Facebook stranici emisije "Dobro jutro, Hrvatska" uz video javljanja njihovog reportera Krešimira Volarića. HRT-ov reporter jučer ujutro javljao se iz Zagreba u kojem je puhao jak vjetar, a Krešo je gledateljima i svojim kolegama u studiju priznao kako je odabrao sasvim pogrešnu odjeću i poručio svima da ne naprave istu grešku kao i on. 'Dobro jutro s Maslenice. Evo, grad Zagreb jutros liči na Maslenički most i to onaj na novoj trasi koji se zatvori pri svako malo jačem vjetru. Na meni vidite baloner. Nemojte biti tako brzopleti i napraviti takvu grešku jer ćete se smrznuti i pretvoriti u kocku leda', simpatično se Krešo u javljanju našalio na svoj račun.

Upozorio je i kako su to jutro temperature znatno niže nego što bi se očekivalo za proljetne dane, ali da barem veseli što jak vjetar nad Zagrebom raščisti zrak. - Nadamo se da u tramvajima i autobusima vjetar neće smetati, ali nama stvarno smeta pa ćemo mi polako zaključiti ovo javljanje. S obzirom na ovo što sam odjenuo, ja nakon ovog otvaram bolovanje pa vidimo se negdje za tjedan dana otprilike - rekao je Volarević na kraju javljanja uživo.

Gledateljima se svidjelo ovo Volarevićevo javljanje i u komentarima su napisali: Najviše volim njegova izvješća. Super je. Krešo je zakon. Ranojutarnji poeta. Ovakvi komentari najčešći su ispod videa u kojima se Krešimir Volarević javlja uživo, pa su mu slično gledatelji pisali i sredinom siječnja kada ga je pred kraj javljanja netko od kolega gađao grudom snijega. - Gledamo se nešto kasnije, do tada lijep pozdrav - rekao je Krešo, a na snimci se vidi kako prema njemu ide gruda snijega. - Evo vidite, hvala kolege, tako je nama zanimljivo ujutro, s tako ozbiljnim ljudima ja radim - s osmijehom je rekao.

