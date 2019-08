Godinama su je vrijeđali zbog kilograma, a sada je sve ušutkala i pokazala novu liniju

Zvijezda serije 'Moderna obitelj' 21-godišnja Ariel Winter odrasla je pred televizijskim kamerama i često je bilo izložena kritikama zbog svog izgleda.

Od svoje desete godine zvijezda je crvenih tepiha u Hollywoodu i njen izgled i modni ukus mijenjao se kroz godine. Priznala je nedavno kako joj nije uvijek bilo lako jer su je od 11 godine vrijeđali i nazivali debelom, a kada se počela izazovnije odijevati i zbog toga je bila kritizirana.

– Razočaravajuće je što me ljudi mrze samo zato što se odijevam kako ja želim. Na njihove uvrede odgovaram im samo pozitivno – rekla je jednom Winter. Ove godine Ariel je pokazala svoju novu transformaciju i priznala je da je izgubila čak 14 kilograma te je otkrila što je bio uzrok njenog debljanja te kako je došlo do gubitka kilograma.

Foto: Profimedia

- Nekoliko zadnjih godina bila sam na antidepresivima koji su doveli do mog debljanja i što god sam pokušala nikako se nisam mogla riješiti viška kilograma. To me je jako frustriralo jer nisam znala što krivom radim i htjela sam biti fit iako ni vježbanje ni dijete nisu pomogli – rekla je nedavno glumica.

Foto: Profimedia

Nakon niza neuspjelih pokušaja liječnik joj je zamijenio terapiju novim lijekovima i tada je sve krenulo na bolje.

- Čim sam promijenila terapiju počela sam gubiti kilograme kojih se prije nikako nisam mogla riješiti – izjavila je Winter koju su paparazzi ovog vikenda uhvatili u izlasku u Los Angelesu.

Crna, uska haljina ukrašena čipkom isticala je savršeno njenu novu liniju.